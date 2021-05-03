Парламент Армении
проголосовал против переизбрания Никола Пашиняна на пост премьер-министра республики. Об этом сообщает
РИА «Новости».
На специальном заседании 75 депутатов из правящей фракции «Мой шаг» воздержались, трое депутатов, представляющих оппозиционную фракцию «Просвещенная Армения» высказались против кандидатуры Пашиняна. В пользу исполняющего обязанности премьера свой голос отдал лишь один парламентарий.
В соответствии с конституционным регламентом, по итогам голосования была запущена процедура роспуска Национального собрания, которая предусмотрена на случай отставки премьера Армении. Парламент страны будет распущен, если в течение двух недель депутаты не выберут нового главу правительства.
Пашинян объявил о своей технической отставке с поста главы правительства Армении 25 апреля на фоне массовых протестов в Ереване, продолжив исполнять обязанности главы кабмина до внеочередных парламентских выборов.