В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Пашиняна не переизбрали премьером Армении

Елена Прошина
16 минут назад
Парламент Армении проголосовал против переизбрания Никола Пашиняна на пост премьер-министра республики. Об этом сообщает РИА «Новости».
На специальном заседании 75 депутатов из правящей фракции «Мой шаг» воздержались, трое депутатов, представляющих оппозиционную фракцию «Просвещенная Армения» высказались против кандидатуры Пашиняна. В пользу исполняющего обязанности премьера свой голос отдал лишь один парламентарий.
В соответствии с конституционным регламентом, по итогам голосования была запущена процедура роспуска Национального собрания, которая предусмотрена на случай отставки премьера Армении. Парламент страны будет распущен, если в течение двух недель депутаты не выберут нового главу правительства.
Пашинян объявил о своей технической отставке с поста главы правительства Армении 25 апреля на фоне массовых протестов в Ереване, продолжив исполнять обязанности главы кабмина до внеочередных парламентских выборов.
В мире,Видео,Армения,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители