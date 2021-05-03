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Солдат в Испании умер от тромбоза после прививки AstraZeneca

News.ru
55 минут назад
Военнослужащий испанской армии погиб от тромбоза после введения вакцины от коронавируса от компании AsraZeneca. Об этом рассказала министр обороны страны Маргарита Роблес, передаёт РИА Новости.
В медицинских отчётах, которые нам дали, кажется, нет никакого сомнения, что это было последствием использования вакцины, - подчеркнула она.
Она рассказала, что новость о смерти солдата оказалась очень тяжёлой, и подобные ситуации действительно происходят. Однако с медицинской точки зрения необходимо продолжать вакцинацию военных, так как препарат защищает от COVID-19.
По информации местных СМИ, погибший 35-летний Франсиско Перес Бенитес был капралом сухопутных войск. Он умер 24 апреля в Университетской больнице Наварры от осложнений после прививки. В качестве причины смерти врачи назвали кровоизлияние в мозг. Первую дозу препарата солдат получил 7 апреля.
В марте из разных стран стали поступать сообщения об осложнениях у пациентов, вакцинированных препаратом AstraZeneca. У некоторых, чей возраст был моложе 55 лет, начал проявляться тромбоз. Первый человек скончался в Австрии спустя 10 дней после вакцинации. О проблемах сообщили также Германия, Великобритания и другие европейские страны. Некоторые государства в качестве меры предосторожности приостановили использование препарата.
18 марта в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) заявили, что преимущества вакцины и защита населения значительно превышают связанные с ней возможные риски. Но уже 7 апреля специалисты организации признали тромбоз пусть и крайне редким, но всё же подтверждённым побочным эффектом применения вакцины.
Тем не менее на фоне вновь открывшихся обстоятельств компания AstraZeneca и Оксфордский университет приостановили испытания своей вакцины от коронавируса на детях и подростках.
Ранее стало известно, что в результате тромбоза, возникшего после прививки от коронавируса препаратом компании AstraZeneca, во Франции умерли восемь человек. Также 27 апреля первая смерть из-за нарушения свёртываемости крови после прививки вакциной против коронавируса от компании AstraZeneca была зафиксирована в канадской провинции Квебек.
В мире,Видео,РИА Новости,Испания,
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