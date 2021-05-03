Военнослужащий испанской армии погиб от тромбоза после введения вакцины от коронавируса от компании AsraZeneca. Об этом рассказала министр обороны страны Маргарита Роблес, передаёт РИА Новости.

В медицинских отчётах, которые нам дали, кажется, нет никакого сомнения, что это было последствием использования вакцины, - подчеркнула она.

Она рассказала, что новость о смерти солдата оказалась очень тяжёлой, и подобные ситуации действительно происходят. Однако с медицинской точки зрения необходимо продолжать вакцинацию военных, так как препарат защищает от COVID-19.

По информации местных СМИ, погибший 35-летний Франсиско Перес Бенитес был капралом сухопутных войск. Он умер 24 апреля в Университетской больнице Наварры от осложнений после прививки. В качестве причины смерти врачи назвали кровоизлияние в мозг. Первую дозу препарата солдат получил 7 апреля.

В марте из разных стран стали поступать сообщения об осложнениях у пациентов, вакцинированных препаратом AstraZeneca. У некоторых, чей возраст был моложе 55 лет, начал проявляться тромбоз. Первый человек скончался в Австрии спустя 10 дней после вакцинации. О проблемах сообщили также Германия, Великобритания и другие европейские страны. Некоторые государства в качестве меры предосторожности приостановили использование препарата.

18 марта в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) заявили, что преимущества вакцины и защита населения значительно превышают связанные с ней возможные риски. Но уже 7 апреля специалисты организации признали тромбоз пусть и крайне редким, но всё же подтверждённым побочным эффектом применения вакцины.

Тем не менее на фоне вновь открывшихся обстоятельств компания AstraZeneca и Оксфордский университет приостановили испытания своей вакцины от коронавируса на детях и подростках.