Партия Сталина побеждает на выборах в Индии

Отмечается, что такое имя политику дал его отец, убеждённый левый. Родился индийский Сталин в 1953 году, незадолго до смерти своего советского тёзки. Несмотря на бэкграунд имени, индиец, по собственному признанию, является исключительно демократом. В одном из интервью он также рассказал о трудностях, с которыми из-за имени столкнулся в 1989 году во время визита в Советский Союз, где в то время полным ходом шла перестройка и окончательное развенчивание культа личности и эпохи правления Иосифа Сталина.