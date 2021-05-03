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Партия Сталина побеждает на выборах в Индии

News.ru
1 час назад
На региональных выборах в индийском штате Тамилнад побеждает партия, лидером которой является политик по имени Сталин. Об этом сообщает британская Daily Mail.
Партия Сталина побеждает на выборах в Индии
Фото:  AP/TASS AP/TASS
Отмечается, что такое имя политику дал его отец, убеждённый левый. Родился индийский Сталин в 1953 году, незадолго до смерти своего советского тёзки. Несмотря на бэкграунд имени, индиец, по собственному признанию, является исключительно демократом. В одном из интервью он также рассказал о трудностях, с которыми из-за имени столкнулся в 1989 году во время визита в Советский Союз, где в то время полным ходом шла перестройка и окончательное развенчивание культа личности и эпохи правления Иосифа Сталина.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Подмосковье появился плакат с цитатой бессменного лидера КПРФ Геннадия Зюганова, однако в оригинале её произносил Адольф Гитлер. В пресс-службе партии от плаката открестились.
В мире,Геннадий Зюганов,КПРФ,Индия,
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