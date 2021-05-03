Россиян попросили срочно покинуть Непал

Посольство РФ
в Непале
призвало россиян оперативно покинуть азиатское государство из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщается
на странице дипмиссии в Facebook.
Отмечается, что из-за роста заболеваемости коронавирусом власти Непала постановили с 3 мая приостановить внутреннее авиасообщение , а с 6 мая — международные перелеты.
«В связи с резко ухудшающейся эпидемиологической обстановкой и отсутствием свободных мест в непальских больницах и соответствующей материальной базы просим оперативно покинуть пределы страны», — говорится в сообщении.
Россиянам, которые планировали посетить Непал в ближайшее время, в посольстве посоветовали отложить поездку на более поздние сроки.
В том случае, если покинуть Непал до закрытия авиасообщения не получается, гражданам РФ предложено срочно связаться с российскими дипломатами и сообщить данные о себе и своем местонахождении.