Россиян попросили срочно покинуть Непал

Посольство РФ Непале призвало россиян оперативно покинуть азиатское государство из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

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Отмечается, что из-за роста заболеваемости коронавирусом власти Непала постановили с 3 мая приостановить внутреннее авиасообщение , а с 6 мая — международные перелеты.

«В связи с резко ухудшающейся эпидемиологической обстановкой и отсутствием свободных мест в непальских больницах и соответствующей материальной базы просим оперативно покинуть пределы страны», — говорится в сообщении.

Россиянам, которые планировали посетить Непал в ближайшее время, в посольстве посоветовали отложить поездку на более поздние сроки.