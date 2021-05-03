Глава ДНР: Зеленский боится получить пулю в спину

Пушилин
, комментируя нежелание Зеленского
провести встречу с лидерами ДНР и самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), отметил, что Киеву были предложены различные варианты: хоть на линии соприкосновения, хоть в любой точке. Тем не менее президент Украины не выразил намерения участвовать в переговорах, так как ему страшно получить выстрел в спину, считает глава ДНР. Он подчеркнул, что «ситуация же доведена до того состояния, когда общество, особенно вот эти радикальные элементы, очень сильно подогрето».