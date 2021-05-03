США пригрозили Китаю за «подавление демократии» в Гонконге

Летом 2019 года в Гонконге вспыхнули массовые волнения из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Беспорядки продолжались несколько месяцев и сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. Полиция задержала свыше 9 тыс. нарушителей.

Парламент Китая летом 2020 года принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение. После принятия этого правового акта многие радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, а некоторые бежали за рубеж.