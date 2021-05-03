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США намерены ввести санкции против ответственных за ситуацию в Гонконге

ТАССиещё 3
23 минуты назад
Соединенные Штаты будут вводить санкции против тех, кто, по их мнению, ответственен за "подавление демократии" в Гонконге. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью телекомпании CBS, которое вышло в эфир в воскресенье.
США пригрозили Китаю за «подавление демократии» в Гонконге
Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin, PoolAP Photo/Jacquelyn Martin, Pool
"Китай фактически подавил демократию в Гонконге. <...> Мы будем предпринимать действия против тех, кто напрямую ответственен за подавление демократии в Гонконге, в том числе с помощью санкций, запрета въезда в США", - сказал он.
В апреле Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с призывом к американскому правительству продолжать санкционное давление на КНР из-за ситуации в Гонконге. Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял о том, что Пекин призывает Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела специального административного района Гонконг и Китая в целом.
Летом 2019 года в Гонконге вспыхнули массовые волнения из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Беспорядки продолжались несколько месяцев и сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. Полиция задержала свыше 9 тыс. нарушителей.
Парламент Китая летом 2020 года принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение. После принятия этого правового акта многие радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, а некоторые бежали за рубеж.
В мире,Ван Вэньбинь,Энтони Блинкен,Конгресс США,МИД,CBS,Гонконг,Китай,Соединенные Штаты,
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