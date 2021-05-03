Глава ДНР: вопрос о миротворцах в Донбассе не обсуждается

"Этот вопрос давно не поднимался в повестке на переговорных площадках. Но а если вернуться к нашей той позиции, когда этот вопрос действительно был в повестке Мы видим миротворцев ООН, назовем так, только в качестве людей, которые выполняют охранный функционал в адрес СММ ОБСЕ", – рассказал Пушилин.
"Я не понимаю, где здесь можно находить компромисс, потому что Украина наверняка, когда поднимала вопрос о миротворцах, они видели повторение в отдельных балканских странах, где миротворцы ООН должны были бы помочь Украине зачистить Донбасс", – добавил глава самопровозглашенной ДНР.