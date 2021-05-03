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Глава ДНР: вопрос о миротворцах ООН в Донбассе давно не обсуждается

Газета.Ruиещё 2
57 минут назад
Вопрос ввода миротворцев ООН в Донбасс давно не поднимался на переговорных площадках, сообщил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью РИА "Новости".
Глава ДНР: вопрос о миротворцах в Донбассе не обсуждается
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Этот вопрос давно не поднимался в повестке на переговорных площадках. Но а если вернуться к нашей той позиции, когда этот вопрос действительно был в повестке Мы видим миротворцев ООН, назовем так, только в качестве людей, которые выполняют охранный функционал в адрес СММ ОБСЕ", – рассказал Пушилин.
Он также напомнил, что подобная перспектива обсуждалась, Россия подала соответствующую резолюцию в Совет безопасности ООН, однако она до сих пор остается без ответа.
"Я не понимаю, где здесь можно находить компромисс, потому что Украина наверняка, когда поднимала вопрос о миротворцах, они видели повторение в отдельных балканских странах, где миротворцы ООН должны были бы помочь Украине зачистить Донбасс", – добавил глава самопровозглашенной ДНР.
Он также выразил мнение, что Киев отошел от темы миротворцев ООН, когда понял невозможность подобного сценария. Ранее в Министерстве иностранных дел России также заявили, что вопрос о вводе миротворческого контингента ООН в Донбасс на данный момент не стоит на повестке дня. До этого глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук назвал ввод миротворцев в регион невыполнимой задачей для Украины.
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