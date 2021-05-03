В Грузии перестал работать общественный транспорт

Эпидемическая ситуация в Грузии стала ухудшаться с марта. Уже 11 апреля генеральный директор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава
Амиран Гамкрелидзе заявил, что в стране началась третья волна распространения коронавируса. В основном в республике циркулирует британский штамм. Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года. С начала эпидемии в стране зафиксировано 312 445 случаев инфицирования (8,38% населения). 293 052 пациента выздоровели, 4 151 человек умер.