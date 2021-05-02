В Белоруссии раскрыли подробности готовившегося переворота в Минске

По его словам, заговорщики хотели «перехватить» внешние финансовые потоки под видом подкупа людей, которые должны были им помогать в реализации плана. Таким образом мятежники планировали поделить эти средства, и в итоге деньги бы ушли в никуда, объяснил Карпенков.
Командующий внутренними войсками республики подчеркнул, что те, кто планировал переворот, не похожи ни на революционеров, ни на героев, которые готовы жертвовать собой. Он отметил, что это скорее мелкие мошенники, «крадуны», каждый из которых хочет внести свое предложение, тему, чтобы получить финансирование.
17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на него и его детей планировалось покушение, которое было одобрено властями США. ФСБ
подтвердила информацию о покушении и попытке госпереворота в Белоруссии. В России были задержаны граждане республики Александр Федута
и Юрий Зянкович, у которого также есть американский паспорт.