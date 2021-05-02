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Раскрыты подробности планов готовивших военный переворот в Минске

Lenta.ru
1 час назад
В МВД Белоруссии раскрыли подробности планов группы граждан, которые обвиняются в подготовке военного переворота и покушении на президента страны Александра Лукашенко. Об этом рассказал командующий внутренними войсками республики Николай Карпенков в эфире телеканала СТВ, передает РИА Новости.
В Белоруссии раскрыли подробности готовившегося переворота в Минске
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, заговорщики хотели «перехватить» внешние финансовые потоки под видом подкупа людей, которые должны были им помогать в реализации плана. Таким образом мятежники планировали поделить эти средства, и в итоге деньги бы ушли в никуда, объяснил Карпенков.
Командующий внутренними войсками республики подчеркнул, что те, кто планировал переворот, не похожи ни на революционеров, ни на героев, которые готовы жертвовать собой. Он отметил, что это скорее мелкие мошенники, «крадуны», каждый из которых хочет внести свое предложение, тему, чтобы получить финансирование.
Ранее белорусский гостелеканал ОНТ опубликовал кадры, на которых предполагаемые фигуранты дела о подготовке военного переворота и покушения на президента Александра Лукашенко признают свою вину.
17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на него и его детей планировалось покушение, которое было одобрено властями США. ФСБ подтвердила информацию о покушении и попытке госпереворота в Белоруссии. В России были задержаны граждане республики Александр Федута и Юрий Зянкович, у которого также есть американский паспорт.
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