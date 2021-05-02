Премьер Чехии: стране больше не нужен «Спутник V»

Ране сообщалось, что Чехия прекратила изучение «Спутника V» из-за того, что производитель препарата не предоставил местному фармрегулятору всю необходимую документацию. Директор Государственного института по контролю за лекарственными препаратами Чехии Ирена Сторова пояснила, что сопроводительные материалы к подобным препаратам могут содержать десятки тысяч страниц. Она также отметила, что клинические испытания российской вакцины в Чехии не проводились, на это не было соответствующего распоряжения властей.