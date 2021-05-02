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Премьер Чехии: стране больше не нужен «Спутник V»

Newsru.com
51 минуту назад
Чехия больше не нуждается в российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш в интервью YouTube-каналу Xaver Live.
Премьер Чехии: стране больше не нужен «Спутник V»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ведущий спросил у политика, закрыта ли тема с использованием российского препарат в европейской стране.
Мы уже в ней (вакцине. — NEWS.ru) не нуждаемся. Вакцин у нас достаточно, — сказал он.
17 апреля чешские власти сообщили о причастности России к взрывам в деревне Врбетице в 2014 году, где хранилось оружие. Оказалось, что оно также принадлежало Гебреву и должно было уйти в Болгарию. Сам торговец оружием признался, что поставлял снаряды на Украину. Его компания ЕМКО подписала контракт на поставки артиллерийских боеприпасов украинским военным, но в документах было указано, что оружие предназначено для армии Таиланда. Вслед за этим из страны были высланы 18 россиян. Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов.
Ране сообщалось, что Чехия прекратила изучение «Спутника V» из-за того, что производитель препарата не предоставил местному фармрегулятору всю необходимую документацию. Директор Государственного института по контролю за лекарственными препаратами Чехии Ирена Сторова пояснила, что сопроводительные материалы к подобным препаратам могут содержать десятки тысяч страниц. Она также отметила, что клинические испытания российской вакцины в Чехии не проводились, на это не было соответствующего распоряжения властей.
В мире,Андрей Бабиш,Россия,Чешская Республика,
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