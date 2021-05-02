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США поддержали Чехию в борьбе со «смертоносными действиями» РФ

News.ruиещё 6
58 минут назад
Государственный секретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен поговорил по телефону с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Он сообщил о солидарности с мужественным ответом Праги на действия России, передаёт РИА Новости.
США поддержали Прагу в борьбе со «смертоносными действиями» Москвы
Фото: flickr.comflickr.com
Политики договорились, что странам нужно сохранять единство и решимость, чтобы отвечать на дестабилизирующие действия Москвы.
Госсекретарь Блинкен подчеркнул солидарность США с Чешской Республикой в её мужественном ответе на подрывные и смертоносные действия России на чешской земле, — сообщили в Госдепе.
17 апреля чешские власти сообщили о причастности России к взрывам в деревне Врбетице в 2014 году, где хранилось оружие. Оказалось, что оно также принадлежало Гебреву и должно было уйти в Болгарию. Сам торговец оружием признался, что поставлял снаряды на Украину.
Его компания ЕМКО подписала контракт на поставки артиллерийских боеприпасов украинским военным, но в документах было указано, что оружие предназначено для армии Таиланда. Вслед за этим из страны были высланы 18 россиян. Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов.
В мире,Энтони Блинкен,РИА Новости,Москва,Россия,Чешская Республика,Прага,Соединенные Штаты,
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