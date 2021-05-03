В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Россия проведет заседание Совбеза ООН по пожару в Доме профсоюзов в Одессе

BFM.RUиещё 1
51 минуту назад
В Совете Безопасности ООН по инициативе России 5 мая пройдет неформальное заседание, на котором выступят свидетели пожара в Доме профсоюзов в Одессе, произошедшего 7 лет назад.
Совбез ООН обсудит события в Одессе в 2014 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Россия созывает заседание для обсуждения произошедшего и других преступлений украинских националистов. Об этом, как передает ТАСС, сообщил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Пожар в одесском Доме профсоюзов произошел 2 мая 2014 года, тогда в нем погибли 48 человек, которые укрылись в здании от радикалов.
В мире,Дмитрий Полянский,Совбез ООН,ООН,Россия,
121
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители