Российские миллиардеры обратились в суд из-за книги «Люди Путина»

Ответчиками стали не только подразделение HarperCollins в Британии, но и автор книги Кэтрин Белтон, бывшая журналистка Financial Times. Представителями истцов выступили влиятельные британские юридические фирмы. Ранее иск против HarperCollins о клевете в книге "Люди Путина" подал российский бизнесмен Роман Абрамович
. Нынешние истцы говорят, что не согласовывали совместную стратегию против издателей и автора книги.
«Мы можем подтвердить, что ни г-н Авен, ни г-н Фридман не знали заранее о других исках. Они не контактировали и не координировали юридическую стратегию с другими истцами или их адвокатами, - говорится в заявлении представителя Фридмана.
По его словам, ответчик отказался обсуждать устранение допущенных нарушений, предложенное юристами.
В книге «Люди Путина», опубликованной в апреле 2020 года, рассказывается о приходе к власти президента России и якобы имевших место отношениях президента с российскими магнатами. Источником для автора стали утверждения находящегося в эмиграции миллиардера Сергея Пугачева
. Ранее судья Высокого суда назвал Пугачева ненадежным свидетелем – «an unreliable witness». HarperCollins охарактеризовал книгу Белтон как «авторитетную, важную и тщательно подготовленную работу».
«Мы будем твердо защищать эту признанную новаторскую книгу и право сообщать о вопросах, представляющих значительный общественный интерес», - заявил издатель.
Сама Белтон отказалась от комментариев.
Роман Абрамович, подавший иск первым, заявил, что в книге содержатся «ложные и клеветнические» заявления о нем. В частности, он оспаривает утверждение, что Путин распорядился о приобретении «Челси» в 2003 году.
Между тем отдельные западные правозащитники уже обвинили Высокий суд Лондона и юридическую систему Британии в предвзятости. Они требуют реформы всего английского права.
Джессика Ни Мхайнин из организации Index on Censorship, выступающей за свободу слова, сказала, что суды Лондона становятся предпочтительным местом для судебных исков, направленных на «подавление критической журналистики не только в Британии, но и во всем мире». Она добавила, что в Британии существует глобальная индустрия, которая получает прибыль от судебных исков против журналистов, и призвала к проведению реформ