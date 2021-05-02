Российские миллиардеры обратились в суд из-за книги «Люди Путина»

Роман Абрамович, подавший иск первым, заявил, что в книге содержатся «ложные и клеветнические» заявления о нем. В частности, он оспаривает утверждение, что Путин распорядился о приобретении «Челси» в 2003 году.

Между тем отдельные западные правозащитники уже обвинили Высокий суд Лондона и юридическую систему Британии в предвзятости. Они требуют реформы всего английского права.

Джессика Ни Мхайнин из организации Index on Censorship, выступающей за свободу слова, сказала, что суды Лондона становятся предпочтительным местом для судебных исков, направленных на «подавление критической журналистики не только в Британии, но и во всем мире». Она добавила, что в Британии существует глобальная индустрия, которая получает прибыль от судебных исков против журналистов, и призвала к проведению реформ