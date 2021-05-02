Президент Сирии издал указ о всеобщей амнистии

В Сирии
объявлено о всеобщей амнистии. Соответствующий документ подписал президент САР Башар Асад
, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Согласно документу, под амнистию подпадают осужденные за дачу взятки, фальсификацию официальных документов, продажу наркотиков, а также несовершеннолетние правонарушители. Настоящий указ также предполагает смягчение наказания в некоторых случаях.
Речь идет, к примеру, о замене приговора к смертной казни на пожизненные каторжные работы. При этом тем, кто приговорен к пожизненным каторжным работам, сократят их срок до 20 лет.
Как отмечается, амнистия не коснется осужденных за контрабанду оружия, госизмену, шпионаж, а также терроризм, повлекший за собой человеческие жертвы.