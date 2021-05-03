Число случаев коронавируса в мире превысило 150 миллионов

Швейцарские ученые разработали тест, который определяет по капле крови, есть ли у человека антитела к коронавирусу. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Федеральную политехническую школу Лозанны. "Тестирование на антитела может стать мощным инструментом для отслеживания распространения инфекций SARS-CoV2, вируса, вызвавшего пандемию COVID-19", - говорится в сообщении. Отмечается, что стоимость одного анализа оценивается в 60 центов. Для анализы нужны образцы крови и тестовые реагенты, они передаются по каналам микрофлюидного чипа. Если в образе есть антитела, то молекула выпускает сигнал, который под микроскопом выглядит как флуоресцентное свечение. Ученые уже проверили кровь 155 человек, переболевших коронавирусом. Точность тестирования составила 98%. Ранее в мире число заражений коронавирусом достигло 152 199 538. Также с начала пандемии скончались 3 192 613 пациентов, вылечились около 129 миллионов. Порог в 10 миллионов заражений преодолели США, Индия и Бразилия.