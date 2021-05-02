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Президент Колумбии вводит войска в города, в которых продолжаются протесты

ТАССиещё 3
45 минут назад
Президент Колумбии Иван Дуке приказал направить военных в города, в которых продолжаются акции протеста против налоговой реформы, сопровождающиеся вандализмом и нарушениями общественного порядка.
Президент Колумбии вводит войска в протестующие города
Фото: ReutersReuters
"Фактор военного присутствия будет действовать в городах, где есть большой риск для жизней граждан", - заявил Дуке, видео с выступлением которого было опубликовано в субботу на странице его администрации в Twitter.
Президент подчеркнул, что военные "обучены работать в городских условиях и будут оказывать поддержку полиции".
Со среды по всей Колумбии проходят манифестации против налоговой реформы. Беспорядки зафиксированы в Боготе, Кали, Медельине и других городах. В пятницу правительство согласилось изменить текст реформы, однако протесты продолжились.
В мире,Иван Дуке,Колумбия,
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