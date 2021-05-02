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Камала Харрис получила новую должность

Lenta.ru
1 час назад
Вице-президент США Камала Харрис получила новую должность. Теперь она займет пост главы американского Национального космического совета. Об этом она написала в Twitter.
Камала Харрис получила новую должность
Фото: @kamalaharris@kamalaharris
«Как я уже говорила ранее: в Америке, когда мы стремимся к Луне, мы ставим на ней свой флаг. Для меня большая честь руководить нашим Национальным космическим советом», — говорится в публикации.
В феврале источники в Белом доме раскрыли приоритеты вице-президента США Камалы Харрис во внешней политике: ими станут кибербезопасность и международное взаимодействие в сфере здравоохранения.
Харрис заняла эту должность с вступлением на пост главы государства демократа Джозефа Байдена. Она стала первым вице-президентом афроамериканского и азиатского происхождения в истории США. До этого Харрис занимала пост генпрокурора Калифорнии, а также сенатора от этого штата.
В мире,Джозеф Байден,Соединенные Штаты,
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