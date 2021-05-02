Столкновения в Париже и Берлине: в мире встретили Первомай

В субботу, 1 мая, в Париже и ряде других крупных городов Франции произошли столкновения полиции с демонстрантами. Тысячи людей вышли на традиционный первомайский протест, требуя социальной и экономической справедливости и выражая свое несогласие с планами правительства по изменению пособий по безработице. Протестующие поджигали мусорные баки и били окна отделений банков, кидали в полицейских камни.

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Лилль, Марсель, Тулуза, Бордо, Страсбург и Дижон. Агрессивно себя вели анархисты, участвовавшие в шествиях по так называемой тактике "черного блока" - одетые в примерно одинаковую черную одежду, капюшоны, с повязками. Полиция применила против них слезоточивый газ и водометы. Всего по стране прошло около 300 митингов, включая акции в таких городах, как Лион, Нант

По данным министерства внутренних дел, во Франции на улицы вышло более 106 тысяч демонстрантов, в том числе - 17 тысяч в столице. Полиция произвела 46 задержаний в Париже, и около десяти – во всех других городах. К профсоюзным активистам в ходе митинга присоединились члены движения "Желтые жилеты", которое три года назад спровоцировало волну антиправительственных протестов, а также рабочие из секторов, сильно пострадавших от пандемических ограничений, например таких, как культурная сфера.

Участники марша, большинство из которых были в масках в соответствии с правилами локдауна, несли плакаты с надписями: "Дивиденды, а не пособия по безработице - доход ленивых" и "Мы хотим жить, а не выживать", сообщает France 24.

"Гораздо больше денег достается тем, у кого их много, а не тем, у кого ничего нет, это отражено в плане реформы страхования от безработицы, от которой мы хотим отказаться", - сказал Филипп Мартинес, глава Всеобщей конфедерации труда (CGT).

В коммюнике CGT с призывом на демонстрацию указывалось, что во Франции 1 мая, Международный день трудящихся, снова пройдет в условиях кризиса в области здравоохранения.

"Эти трудности с доступом к медицинскому обслуживанию являются следствием нынешнего бюджета, направленного на все большую экономию. Все это влияет на занятость и заработную плату. Депрессия и бедность набирают обороты, особенно среди молодых людей", - пояснялось в сообщении.

На первомайском шествии присутствовали лидер крайне левых Жан-Люк Меланшон и лидер крайне правых Марин Ле Пен , которые планируют бросить вызов нынешнему главе республики Эммануэлю Макрону на президентских выборах в следующем году.

"Я желаю рабочему классу избавиться от страха потерять работу", - сказал Меланшон во время марша в Лилле, добавив, что он надеется вернуться в Париж в качестве президента.

Ле Пен, возложившая в Париже венок к статуе Жанны д'Арк - символу ее партии - предупредила о "полном хаосе" в случае переизбрания Макрона. В этот же время тысячи протестующих прошли маршем по центру Лондона под лозунгом Kill the Bill ("Убей законопроект") против нового закона, касающегося полномочий полиции, а также затрагивающего нормативную базу по приговорам и судам.

Ряд общественных движений и простых жителей объединились, чтобы выразить протест против законопроекта, который, по словам критиков, значительно ограничит свободу слова и собраний, предоставив полиции, среди прочего, широкие полномочия по сдерживанию протестов. В ходе всей акции полиция непринужденно шла вместе с протестующими и не производила арестов, пишет The Guardian.

Однако, после марша в парке на юге Лондона разгорелся конфликт между митингующими и правоохранителями, в итоге были задержаны девять активистов, говорится в заявлении полиции.

"Мы очень, очень встревожены стремлением правительства к авторитаризму. Это один из длинного ряда "драконовских" законов, которые вводит правительство и которые повлияют на наши основные права", - сказала лидер общественной организации Southall Black Sisters Прагна Патель.

В министерстве внутренних дел Британии указали, что право на протест является краеугольным камнем британской демократии, но в последние годы протестующие стали использовать это право для деструктивных целей. "Совершенно неприемлемо громить частную собственность и блокировать машины "скорой помощи". Правительство не будет стоять в стороне, поскольку права и свободы людей и предприятий попираются меньшинством.

Новый закон не помешает людям реализовать свое гражданское право на протест и быть услышанными, но предотвратит крупномасштабные нарушения, позволив спокойному большинству жить своей жизнью", - указали в ведомстве. Тысячи людей вышли и на улицы Берлина, а также других городов Германии в субботу на демонстрации в честь Дня труда, при этом только в столице было проведено более 20 акций протеста. На фоне опасений, что демонстрации, запланированные левыми и правыми, могут перерасти в насилие, в столицу были направлены 5600 полицейских из девяти федеральных земель, сообщает The Local.

Причины митингов обозначались разные: от повышения арендной платы до иммиграционной политики Германии и противодействия борьбе с коронавирусом. Конфедерация профсоюзов DGB провела свой традиционный митинг у Бранденбургских ворот в Берлине. Антикапиталистическая демонстрация MyGruni в другой части города приняла форму велосипедной прогулки через район Грюневальда и собрала около 10 тысяч участников.

Во второй половине дня в Берлине демонстрации переросли в массовые нападения на должностных лиц, в силовиков бросали камни и бутылки, протестующие поджигали мусорные контейнеры и поддоны, в итоге трое офицеров получили ранения. Начальник полиции Берлина Барбара Словик еще до начала демонстраций предупреждала, что участников митингов разгонят, если будут нарушены санитарно-эпидемиологические правила.

Также, немедленно будут пресекаться акции, проходящие с применением насилия, указывала она. В Турции полиция также задержала 212 человек, которые пытались провести первомайский митинг в Стамбуле в субботу в нарушение запрета, связанного с пандемией коронавируса. Их поймали, когда они пытались пройти к площади Таксим, традиционному месту протестов, и в других близлежащих районах, включая проспект Истикляль. В ходе задержания правоохранители силой оттеснили толпу, используя свои щиты, в то время как другие офицеры утащили протестующих в полицейские машины.

В Индонезии, крупнейшей экономике Юго-Восточной Азии, тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить недовольство новым законом о рабочих местах, который, как опасаются критики, снизит выходное пособие, ослабит ограничения для иностранных рабочих и увеличит объем аутсорсинга, поскольку страна стремится привлечь больше инвестиций.

Даже в Найроби – столице Кении - около 40 протестующих собрались, чтобы выразить свое несогласие с ограничениями по COVID и экономическими мерами, ухудшающими положение бедных слоев населения. Сначала все шло мирно, однако в какой-то момент полиция начала применять слезоточивый газ.