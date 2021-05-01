В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Японцев разозлила идея захоронить Ленина на Курилах

Майк Габриелян
1 час назад
В Японии возмутились идеей сахалинского депутата похоронить Ленина на Курилах. Об этом пишет Иносми со ссылкой на комментарии японских читателей.
Японцев разозлила идея захоронить Ленина на Курилах
Фото: ТАССТАСС
Месяц назад сахалинский депутат Александр Анистратов в соцсетях предложил похоронить Ленина на Итурупе.
«Это положит конец территориальным претензиям Японии, а также привлечет туристов на остров», — написал парламентарий.
Кроме того, сахалинские власти объявили о строительстве на Итурупе геотермальной электростанции. Она будут использовать энергию вулкана Баранского. Большинству японских читателей не понравились обе идеи.
«На тех, кто ведет себя смиренно, оказывается максимальное давление. Это основа дипломатии. Слабому оппоненту навязываются правила, а самому можно их не соблюдать. Похоже, японцы до сих пор не поняли, что государственная мощь — это все».

«Это неуважительно по отношению к Ленину».

«КНДР и Россия ведут себя одинаково грязно. Если их не станет, мир на 80% очистится от лжи и мерзости».
В свою очередь российские читатели жестко прокомментировали высказывания японцев:
«Веселят комментарии японцев, веселят».

«Островов вы никогда не увидите».

«Лучше бы собственную вакцину изобрели, прошлогодняя Олимпиада не за горами! А серьёзные вопросы оставьте взрослым дядям, когда будет нужно - решения вам сообщат».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Япония присвоила Курилы при помощи G20.
В мире,Александр Анистратов,Япония,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители