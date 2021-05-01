Японцев разозлила идея захоронить Ленина на Курилах

«Это положит конец территориальным претензиям Японии, а также привлечет туристов на остров», — написал парламентарий.
«На тех, кто ведет себя смиренно, оказывается максимальное давление. Это основа дипломатии. Слабому оппоненту навязываются правила, а самому можно их не соблюдать. Похоже, японцы до сих пор не поняли, что государственная мощь — это все».
«Это неуважительно по отношению к Ленину».
«КНДР и Россия ведут себя одинаково грязно. Если их не станет, мир на 80% очистится от лжи и мерзости».
«Веселят комментарии японцев, веселят».
«Островов вы никогда не увидите».
«Лучше бы собственную вакцину изобрели, прошлогодняя Олимпиада не за горами! А серьёзные вопросы оставьте взрослым дядям, когда будет нужно - решения вам сообщат».