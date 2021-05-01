Саудовская Аравия открывает границы

Ведомство уточнило, что снятие ограничений на передвижение коснется нескольких категорий: тех, кто переболел вызываемым коронавирусом заболеванием более месяца назад, тех, кто получил вакцину, и подданных королевства младше 18 лет при наличии страхового медицинского полиса, который покроет их расходы на лечение от инфекции в другой стране. Иностранцам по прилете в Саудовскую Аравию придется пройти обязательный 14-дневный карантин.