Японцы заговорили о войне с Россией из-за Ленина на Курилах

Читатели новостного сайта Yahoo
News Japan раскритиковали идею депутата городской думы Южно-Сахалинска
, который через соцсеть призвал похоронить вождя русской революции Владимира Ленина на Итурупе.
Как отметил депутат, такое решение поставит точку в переговорах с Японией
по Курильским островам, «а также привлечет туристов на остров». На данный момент в аккаунте политика в соцсети поста с подобным заявлением нет. Однако публикация Yahoo News Japan возмутила японских читателей, которые отметили, что такое действие со стороны России
станет для них «последней каплей», передает «ИноСМИ»
.
«Тогда на «северных территориях» надо построить отделение храма Ясукуни. После того как Япония отвоюет острова. Буду молиться там о мире», – написал пользователь Aed.
«На тех, кто ведет себя смиренно, оказывается максимальное давление. Это основа дипломатии. Слабому оппоненту навязываются правила, а самому можно их не соблюдать. Похоже, японцы до сих пор не поняли, что государственная мощь – это все», – возмутился пользователь под ником Mil.
Кто-то из читателей также заметил, что остров Итуруп является «странным» выбором в контексте дискуссии о перезахоронении тела Ленина.
«Ленин как-то связан с Итурупом?» – спросил Nag.
Многих японцев удивила географическая удаленность Курил от Москвы. «Если его там похоронят, будет сложно совершать паломничество», – написал пользователь Iri.
«Я думаю, Ленин не хочет, чтобы его похоронили в такой глуши», – добавил Mot.
По словам одного из читателей, подобные предложения «неуважительны» по отношению к Ленину.
Ранее читатели японского издания Daily Shincho негативно отреагировали
на материал о тренировках российских спортсменов-серфингистов на Курилах, пригрозив им акулами и предложив запретить въезд в страну.
Напомним, основным препятствием для заключения мирного соглашения с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг включили в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.