В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Японцы заговорили о войне с Россией из-за идеи захоронить Ленина на Курилах

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
Читатели новостного сайта Yahoo News Japan раскритиковали идею депутата городской думы Южно-Сахалинска, который через соцсеть призвал похоронить вождя русской революции Владимира Ленина на Итурупе.
Японцы заговорили о войне с Россией из-за Ленина на Курилах
Фото: EPAEPA
Как отметил депутат, такое решение поставит точку в переговорах с Японией по Курильским островам, «а также привлечет туристов на остров». На данный момент в аккаунте политика в соцсети поста с подобным заявлением нет. Однако публикация Yahoo News Japan возмутила японских читателей, которые отметили, что такое действие со стороны России станет для них «последней каплей», передает «ИноСМИ».
«Тогда на «северных территориях» надо построить отделение храма Ясукуни. После того как Япония отвоюет острова. Буду молиться там о мире», – написал пользователь Aed.
«На тех, кто ведет себя смиренно, оказывается максимальное давление. Это основа дипломатии. Слабому оппоненту навязываются правила, а самому можно их не соблюдать. Похоже, японцы до сих пор не поняли, что государственная мощь – это все», – возмутился пользователь под ником Mil.
Кто-то из читателей также заметил, что остров Итуруп является «странным» выбором в контексте дискуссии о перезахоронении тела Ленина.
«Ленин как-то связан с Итурупом?» – спросил Nag.
Многих японцев удивила географическая удаленность Курил от Москвы. «Если его там похоронят, будет сложно совершать паломничество», – написал пользователь Iri.
«Я думаю, Ленин не хочет, чтобы его похоронили в такой глуши», – добавил Mot.
По словам одного из читателей, подобные предложения «неуважительны» по отношению к Ленину.
Ранее читатели японского издания Daily Shincho негативно отреагировали на материал о тренировках российских спортсменов-серфингистов на Курилах, пригрозив им акулами и предложив запретить въезд в страну.
Напомним, основным препятствием для заключения мирного соглашения с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг включили в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.
В мире,Yahoo,InoSMI.Ru,Россия,Южно-Сахалинск,Япония,
197
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители