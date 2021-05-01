Японцы заговорили о войне с Россией из-за Ленина на Курилах

Читатели новостного сайта Yahoo News Japan раскритиковали идею депутата городской думы Южно-Сахалинска , который через соцсеть призвал похоронить вождя русской революции Владимира Ленина на Итурупе.

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Как отметил депутат, такое решение поставит точку в переговорах с Японией по Курильским островам, «а также привлечет туристов на остров». На данный момент в аккаунте политика в соцсети поста с подобным заявлением нет. Однако публикация Yahoo News Japan возмутила японских читателей, которые отметили, что такое действие со стороны России станет для них «последней каплей», передает «ИноСМИ»

«Тогда на «северных территориях» надо построить отделение храма Ясукуни. После того как Япония отвоюет острова. Буду молиться там о мире», – написал пользователь Aed.

«На тех, кто ведет себя смиренно, оказывается максимальное давление. Это основа дипломатии. Слабому оппоненту навязываются правила, а самому можно их не соблюдать. Похоже, японцы до сих пор не поняли, что государственная мощь – это все», – возмутился пользователь под ником Mil.

Кто-то из читателей также заметил, что остров Итуруп является «странным» выбором в контексте дискуссии о перезахоронении тела Ленина.

«Ленин как-то связан с Итурупом?» – спросил Nag.

Многих японцев удивила географическая удаленность Курил от Москвы. «Если его там похоронят, будет сложно совершать паломничество», – написал пользователь Iri.

«Я думаю, Ленин не хочет, чтобы его похоронили в такой глуши», – добавил Mot.

По словам одного из читателей, подобные предложения «неуважительны» по отношению к Ленину.

Ранее читатели японского издания Daily Shincho негативно отреагировали на материал о тренировках российских спортсменов-серфингистов на Курилах, пригрозив им акулами и предложив запретить въезд в страну.