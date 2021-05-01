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Американская разведка объяснила страх Вашингтона перед Москвой

Деловая газета "Взгляд"
30 минут назад
В США опасаются, что Россия останется «разрушительной державой» в течение многих лет, несмотря на все чинимые препятствия, следует из ежегодного доклада американского разведсообщества.
В докладе указывается, что Россия, вероятно, «останется разрушительной державой в течение многих или всех следующих двух десятилетий», и эта опасность для США сохранится, даже если «материальные возможности Москвы снизятся по сравнению с другими крупными игроками», передает «Царьград».
Кроме того, в Вашингтоне опасаются, что Россия захочет сыграть роль силового посредника на постсоветском пространстве и за его пределами. При этом у Москвы есть целый ряд преимуществ – не только эффективные вооруженные силы, оружие массового поражения, а также энергетические и минеральные ресурсы. Кроме того, на руку России играет ее обширная география и «готовность применять силу за рубежом».
«Москва, скорее всего, продолжит попытки усилить разногласия на Западе и наладить отношения в Африке, на Ближнем Востоке и в других местах», – считают авторы доклада.
При этом особенно американскую разведку беспокоит наращивание Россией военного присутствия в Арктике. Указывается, что Россия продолжает «бороться за влияние в мире», несмотря на ситуацию с инвестиционным климатом и помехами в экономике.
Отметим при этом, что ранее Госдеп заявил о желании более конструктивных отношений с Россией.
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