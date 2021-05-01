Кроме того, в Вашингтоне опасаются, что Россия захочет сыграть роль силового посредника на постсоветском пространстве и за его пределами. При этом у Москвы есть целый ряд преимуществ – не только эффективные вооруженные силы, оружие массового поражения, а также энергетические и минеральные ресурсы. Кроме того, на руку России играет ее обширная география и «готовность применять силу за рубежом».