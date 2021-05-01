Россию могут обвинить в слежке за США с помощью НЛО

Пентагон готовит отчет об НЛО, который может доказать «катастрофический провал разведки» и превратиться в «УФОгейт». Неопознанные летающие объекты власти США могут объявить «враждебной иностранной технологией».

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Об этом заявили сразу два влиятельных эксперта - Ник Поуп, который 20 лет работал в Минобороны Британии исследователем внеземных объектов и Луис Элизондо, бывший глава Программы расширенного выявления аэрокосмических угроз Пентагона.

Поуп ранее имел доступ к данным Пентагона об НЛО и брал интервью у военных, которые сталкивались с «неопознанными воздушными явлениями» почти «ежедневно», пишет «МК».

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Он рассказал, что летчики говорили, будто «почти столкнулись» со странной «сферой, заключенной в куб». Данные радара показывали, что объект пролетел 96 км за пять секунд и снизился со скоростью 22 км в секунду.

В свою очередь Луис Элизондо прямо заявил, что НЛО могут быть не аппаратами инопланетян, а «враждебной иностранной технологией».

«Эта технология уже несколько десятилетий умудряется обойти нас и ускользнуть от всех 18 членов разведывательного сообщества, несмотря на наш лучший человеческий интеллект, сигнальную и визуальную разведку и так далее и тому подобное», - сказал Элизондо.

По его мнению, за США могли следить десятилетиями, а Вашингтон мог совершить «разведывательную ошибку, которая затмит всё, с чем когда-либо сталкивалась эта страна».

Федеральный отчет Пентагона и спецслужб США о наблюдении за НЛО должен выйти в июне. Пока не сообщается, какой стране собираются вменить «НЛОгейт» - России или КНР.