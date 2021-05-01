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Тысячи попугаев затерроризировали жителей города и попали на видео

Юрий Столбов
20 минут назад
На юге австралийского штата Новый Южный Уэльс тысячи попугаев вида корелла слетелись в город Наура и затерроризировали местных жителей. Видео с пернатыми опубликовано на сайте 9News.
В ролике, снятом пользователем TikTok @justsheff33, видно, что дорогу, прилегающие к домам участки, крыши зданий, припаркованные машины и фонарные столбы покрывают полчища белых попуг
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