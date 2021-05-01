Вашингтон обещал не заставлять ЕС выбирать между США и Китаем

Она заявила, что США поддерживают «международный порядок, основанный на правилах, который помогает сохранять мир последние 70 лет». Баркс-Рагглс обвинила Китай в попытках «бросить вызов порядку», а также «экономическим ценностям, правам человека, структурам управления ООН
и прочему». Об этом США необходимо «говорить» с союзниками, но «это не переговоры о том, кого выбрать», а о том, «как укрепить институты», заверила она. По ее словам, нужно «убедиться, что основные ценности» США и их союзников «остаются основными ценностями международной системы, от которой мы все зависим».