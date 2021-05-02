В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Украинские националисты устроили марш в годовщину трагедии в Одессе

RT на русскомиещё 2
34 минуты назад
Украинские националисты из разных организаций устроили марш в годовщину трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда погибли около 50 человек.
Украинские националисты устроили марш в Одессе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что участники акции собрались на Соборной площади, где в этот день в 2014 году начались столкновения националистов и сторонников «антимайдана».
Колонну националистов сопровождает большое количество полицейских.
Ранее МИД России в очередной раз призвал ОБСЕ и Совет Европы продолжать добиваться от властей Украины расследования «кровавой расправы» в Одессе в 2014 году, где в результате поджога Дома профсоюзов украинскими радикалами погибли десятки людей, выступавших против госпереворота в стране.
В мире,Совет Европы,МИД,ОБСЕ,
240
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители