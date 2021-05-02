Украинские националисты устроили марш в Одессе

Украинские националисты из разных организаций устроили марш в годовщину трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда погибли около 50 человек.

Отмечается, что участники акции собрались на Соборной площади, где в этот день в 2014 году начались столкновения националистов и сторонников «антимайдана».