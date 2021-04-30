В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В Литве назвали сроки вступления Украины в НАТО и ЕС

Lenta.ru
15 минут назад
Глава комитета по международным делам сейма Литвы Жигимантас Павилионис назвал сроки, в которые, по его мнению, Украина вступит в НАТО и Евросоюз. Об этом сообщает портал «Гордон».
В Литве назвали сроки вступления Украины в НАТО и ЕС
Фото: ReutersReuters
По словам Павилиониса, это произойдет раньше, чем через 15 лет. Он заявил, что видит в приходе к власти в США Джо Байдена шанс для быстрого вхождения Украины в Североатлантический альянс. Депутат назвал республику «фронтовой линией между демократией и автократией».
«Надо, чтобы Байден для вас стал тем же, кем был [40-й президент США Рональд] Рейган для нас, для Центральной Европы и Балтийских стран», — заявил Павилионис.
Ранее стало известно, что около 64 процентов жителей Украины полностью или частично поддерживают идею о необходимости вступления страны в НАТО.
Курс на членство в Евросоюз и НАТО закреплен в конституции Украины.
В мире,Джозеф Байден,Комитет госдумы по международным делам,НАТО,ЕС,Литва,Украина,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители