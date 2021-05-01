США представят Пхеньяну новый подход по КНДР

Как пояснили источники издания, новая стратегия представляет собой "осторожный, сдержанный дипломатический подход, готовый предложить снятие санкций за конкретные шаги" с "конечной целью денуклеаризации". При этом данный подход не похож ни на политику 44-го президента Барака Обамы
, ни на стратегию 45-го американского лидера Дональда Трампа
. Тем не менее, подчеркнула газета, нынешняя администрация будет искать баланс между ними с целью заключения поэтапного соглашения, которое приведет к полной денуклеаризации Корейского полуострова.