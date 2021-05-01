США представят Пхеньяну новый подход по КНДР

Новый подход, пояснил собеседник издания, необходим потому, что "предыдущие объединяет одно - они не смогли решить эту проблему и устранить угрозу". "Мы не питаем иллюзий относительно того, насколько сложной будет эта задача, - добавил он. - Во многих отношениях это одна из самых сложных проблем, если не самая сложная проблема, с которой мы сталкиваемся в плане американской национальной безопасности, но мы будем пытаться энергично браться за ее решение".