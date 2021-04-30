Адвокат Ассанджа рассказала о его тяжелом состоянии

В феврале американская сторона подавала
апелляцию на отказ в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из Британии, его защита просит суд о дополнительном времени, чтобы ответить. Американские правозащитники призвали Минюст США прекратить
преследование Ассанжа, обвинения против которого «угрожают свободе прессы, потому что большая часть деятельности, описанной в обвинительном заключении, является обычной для журналистов». В США против Ассанжа были выдвинуты 18 обвинений, ему грозит до 175 лет тюрьмы. Представитель ОБСЕ
по свободе СМИ Арлем Дезир призвал
британские власти не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала
дело против Ассанжа «тотальным позором».