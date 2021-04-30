В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Адвокат Ассанджа рассказала о его тяжелом состоянии

Деловая газета "Взгляд"
2 часа назад
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассандж не виделся со своей семьей с октября 2020 года, он находится в очень тяжелых условиях в заключении, сообщила его адвокат Дженнифер Робинсон.
Адвокат Ассанджа рассказала о его тяжелом состоянии
Фото: ReutersReuters
«Условия очень тяжелые, он не видел с октября детей и свою партнершу. У него почти год не было возможности обнять их. Он очень изолирован», – цитирует Робинсон РИА «Новости».
По ее словам, защита Ассанджа считает его заключение неправомерным, его дело – опасный прецедент для журналистов.
«Только его медицинский диагноз – тяжелое депрессивное состояние – был причиной решения судьи отказать в его экстрадиции. Очевидно, что это не будет работать для других журналистов, так что вы все в опасности», – указала юрист.
В феврале американская сторона подавала апелляцию на отказ в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из Британии, его защита просит суд о дополнительном времени, чтобы ответить. Американские правозащитники призвали Минюст США прекратить преследование Ассанжа, обвинения против которого «угрожают свободе прессы, потому что большая часть деятельности, описанной в обвинительном заключении, является обычной для журналистов». В США против Ассанжа были выдвинуты 18 обвинений, ему грозит до 175 лет тюрьмы. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал британские власти не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала дело против Ассанжа «тотальным позором».
Газета The New York Times сообщала, что администрация 46-го американского президента Джо Байдена намерена добиваться экстрадиции Ассанжа из Британии в США.
4 января Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала американским властям в экстрадиции Ассанжа. Адвокаты американской стороны заявили, что оспорят это решение. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лондонский суд пошел на такой шаг.
В мире,Дженнифер Робинсон,Мария Захарова,Джозеф Байден,Wikileaks,Министерство юстиции США,МИД,ОБСЕ,Деловая газета "Взгляд",New York Times,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители