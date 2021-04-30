В ДНР обратили в госсобственность имущество банков Украины

По словам председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Максима Кныша, к банкам Украины относятся банки, получившие лицензию Нацбанка Украины и осуществлявшие свою деятельность на территории Донецкой области Украины по состоянию на 14 мая 2014 года, а также банки, получившие лицензию Национального банка Украины, осуществлявшие свою деятельность на территории Донецкой области Украины и в отношении которых по состоянию на 14 мая 2014 года принято решение об отзыве лицензии и ликвидации.