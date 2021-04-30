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В ДНР обратили в госсобственность имущество банков Украины

Деловая газета "Взгляд"иещё 8
56 минут назад
Народный Совет самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон «Об обращении имущества, находящегося в собственности банков Украины, в собственность Донецкой Народной Республики».
В ДНР обратили в госсобственность имущество банков Украины
Фото: ТАССТАСС
Согласно закону определяется порядок и последствия обращения в собственность ДНР имущества украинских банков, которое осталось в Республике после 2014 года, сообщает Донецкое агентство новостей.
По словам председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Максима Кныша, к банкам Украины относятся банки, получившие лицензию Нацбанка Украины и осуществлявшие свою деятельность на территории Донецкой области Украины по состоянию на 14 мая 2014 года, а также банки, получившие лицензию Национального банка Украины, осуществлявшие свою деятельность на территории Донецкой области Украины и в отношении которых по состоянию на 14 мая 2014 года принято решение об отзыве лицензии и ликвидации.
Кныш добавил, что действие закона не распространяется на банки Украины, «владельцами существенного участия в капитале которых в соответствии с действовавшим на 14 мая 2014 года законодательством являлись банки или госкорпорации, созданные в соответствии с законами России, в частности ПАО «АКБ «Проминвестбанк», ПАО «Сбербанк» и т. д.»
Также отмечается, что закон позволит использовать указанное имущество в интересах ДНР и ее граждан. Документ был принят в двух чтениях единогласно 89 депутатами. Далее он будет направлен на подпись главе ДНР Денису Пушилину.
В 2018 году экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что на территории ДНР и ЛНР имеются около 100 шахт и активы украинских банков на миллиарды долларов.
Напомним, у украинской стороны на территории Донбасса остались не только денежные средства, но и оружейные арсеналы.
В мире,Денис Пушилин,Петр Порошенко,Проминвестбанк,Сбербанк России,Украина,
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