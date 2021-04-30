Киргизия и Таджикистан подсчитали потери от перестрелки на границе

Перестрелка на границе Таджикистана Киргизии унесла жизни около 20 человек с обеих сторон. Травмы различной степени тяжести получили примерно 150 человек.

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Россиян среди пострадавших нет, сообщили ТАСС в российском посольстве в Бишкеке

Как указывает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу киргизского Минздрава , 13 граждан страны погибли, 134 пострадали. При этом сообщалось, что скончались трое киргизских пограничников и ещё 22 получили ранения.

25 раненых экстренные службы Киргизии эвакуировали в Бишкек спецбортом. Они были госпитализированы в медучреждениях столицы республики. Состояние двоих пострадавших врачи оценивают как тяжелое, остальных – как средней тяжести.

В мэрии таджикистанского города Исфара заявили, что трое граждан страны погибли, ранения получил 31 человек. В плечо ранен глава города Баховаддин Баходурзода, его состояние оценивается как стабильное.

Перестрелки начались на границе между странами 29 апреля. Киргизская сторона утверждает, что огонь первыми открыли представители Таджикистана. Целью стали несколько погранзастав, одна из которых сгорела. Одна таджикистанская погранзастава была захвачена спецназом ВС Киргизии.

Более 900 км границы между двумя странами остаются неделимитированными. При этом значительная часть инфраструктуры региона, где также находится крупный таджикистанский анклав Ворух, построена в советское время. После распада СССР из-за отсутствия четкой границы между местным населением происходят конфликты в связи с проблемами с доступом к воде и пастбищам. Каждая сторона считает их «своими», а в теплый сезон конфликты обостряются на фоне увеличения расхода воды на сельскохозяйственные работы.

В Бишкеке заявили, что в этот раз casus belli стала попытка таджикских военных установить на опорах ЛЭП камеры видеонаблюдения – чтобы следить за распределением воды из старого советского водозабора. Таджикистанцы считают, что киргизские власти нечестно ведут себя в этом вопросе. Киргизы попытались спилить столб, после чего жители приграничных населенных пунктов стали забрасывать друг друга камнями. Противостояние переросло вскоре в «горячую» фазу.

Интенсивный обмен огнем (применялось и крупнокалиберное оружие) через какое-то время прекратился – об этом, во всяком случае, договорились власти Киргизии и Таджикистана, сообщали таджикские СМИ. Стороны условились отвести войска от границы и создать рабочую группу для переговоров.

Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак заявил вскоре, что всемирная организация следит за кризисом на киргизско-таджикской границе с беспокойством.

«Мы в курсе, что оба государства... заявили о том, что они договорились о прекращении огня. Если это действительно так, мы будем приветствовать это», — добавил Хак.

Однако уже в ночь на 30 апреля стороны продолжали обстреливать друг друга сразу в нескольких точках. Кое-где жгут дома киргизов, поджигают бензоколонки и придорожные магазины.

В пятницу утром МВД Киргизии также сообщало местным СМИ о возобновлении перестрелок на границе с Таджикистаном.

Россия отреагировала на инцидент пока что только на парламентском уровне. Председатель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников в разговоре с «Газетой.Ru» призвал Киргизию и Таджикистан к мирному урегулированию конфликта.

«Призвать к миру всегда стоит даже в рамках той организации, в которой мы состоим все вместе (Организация договора о коллективной безопасности, ОДКБ). Но, естественно, вмешиваться мы не имеем права и не должны. Но призвать и содействовать всяческому урегулированию — да», — подчеркнул депутат ГД