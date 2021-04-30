В Израиле объявили траур из-за гибели людей на празднике

Воскресение в Израиле объявлено национальным днем траура из-за трагедии на Мероне, в которой 44 человека погибли и 150 пострадали. Об этом объявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в видеообращении, сообщает РИА Новости.

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Он назвал случившееся «одной из наиболее тяжких катастроф», постигших Израиль.

Во время религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон произошло обрушение конструкции, на которой происходили выступления. Это спровоцировало массовую давку, в результате которой погибли люди.

К ликвидации последствий привлечены военные. На месте наблюдаются перебои с мобильной связью.