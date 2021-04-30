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В Израиле объявили траур из-за гибели людей на празднике

Национальная Служба Новостей
12 минут назад
Воскресение в Израиле объявлено национальным днем траура из-за трагедии на Мероне, в которой 44 человека погибли и 150 пострадали. Об этом объявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в видеообращении, сообщает РИА Новости.
В Израиле объявили траур из-за гибели людей на празднике
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он назвал случившееся «одной из наиболее тяжких катастроф», постигших Израиль.
Во время религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон произошло обрушение конструкции, на которой происходили выступления. Это спровоцировало массовую давку, в результате которой погибли люди.
К ликвидации последствий привлечены военные. На месте наблюдаются перебои с мобильной связью.
Празднование Лаг ба-Омер стало первым массовым мероприятием после отмены ограничений по коронавирусу. В нем, по данным СМИ, участвовали до ста тысяч человек.
В мире,Биньямин Нетаньяху,РИА Новости,Израиль,
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