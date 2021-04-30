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Греция продлила ограничения для россиян

Артём Кульша
33 минуты назад
Греция продлила ограничения для прибывающих в страну граждан России. Об этом сообщает ТАСС.
Греция продлила ограничения для россиян
Фото: РамблерРамблер
С сентября, как сообщал «Рамблер», в Грецию был разрешен въезд до 500 россиян в неделю. В марте квота была увеличена до четырех тысяч человек, а 24 апреля список доступных для прилета аэропортов был расширен с трех до девяти. Сегодня греческие власти продлили срок действия текущих ограничений до 14 мая.
Россияне смогут посетить Грецию при условии наличия справки на английском языке о сдаче отрицательного ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, полученного за 72 часа до прибытия.
При одновременном наличии теста и свидетельства о прохождении вакцинации за 14 дней до прибытия россияне смогут не проходить семидневный карантин.
Также россияне должны заполнить электронную форму PLF за день до прибытия в Грецию и быть готовыми к тому, что по прилете их могут попросить сдать тест на коронавирусную инфекцию.
Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что с 14 мая страна отменит все запреты по туристическим путешествиям для граждан России.
В мире,Россия,Греция,
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