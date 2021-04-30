Она выяснила, что супруги, дети и другие родственники инвесторов не подпадали под программу. Коме того, менеджеры компаний, инвестировавших на Кипре, тоже не имели права на получение «золотого паспорта», поскольку сами инвесторами или предпринимателями не являются. Эксперты считают, что теперь Кипр захочет отобрать паспорта у тех, кто незаконно получил гражданство.