Она выяснила, что супруги, дети и другие родственники инвесторов не подпадали под программу. Коме того, менеджеры компаний, инвестировавших на Кипре, тоже не имели права на получение «золотого паспорта», поскольку сами инвесторами или предпринимателями не являются. Эксперты считают, что теперь Кипр захочет отобрать паспорта у тех, кто незаконно получил гражданство.
С 2013 по 2019 год Кипр получил более 9 миллиардов евро иностранных инвестиций благодаря этой программе. Она широко использовалась для отмывания денег и беспрепятственного перемещения по Евросоюзу
лиц, которые иначе бы не получили европейского гражданства из-за криминального прошлого или по другой причине. Отмечается, что особенной популярностью «золотой паспорт» пользовался у граждан России, Украины, Китая и Камбоджи.