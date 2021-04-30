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Байден потерял маску в собственном кармане

Lenta.ruиещё 3
1 час назад
Президент США Джо Байден не смог сразу найти защитную маску во время выступления в штате Джорджия. Об этом пишет Daily Mail.
Во время мероприятия на сцену к американскому лидеру поднялись два сенатора-демократа от штата. В этот момент Байден начал искать средство защиты: несколько раз пересмотрел папку с бумагами, проверил трибуну и даже подключил к поиску жену Джилл.
«Ищу свою маску, у меня проблемы», — отметил полностью вакцинированный президент собравшимся, чем вызвал одобрительные возгласы.
На кадрах с места видно, что сотрудник Секретной службы принес президенту новую маску. Однако в эту же секунду Байден нашел потерю в кармане собственных брюк. На поиски главе государства потребовалось 40 секунд.
28 апреля Байден оговорился в речи, посвященной России, во время выступления в Конгрессе США. Он не смог выговорить слово «эскалация». В марте в сети появились кадры падения президента США при подъеме на борт номер один.
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