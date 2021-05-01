В этом году православные паломники из-за рубежа в церемонии освящения огня не участвовали, так как границы Израиля с марта прошлого года остаются закрытыми для иностранцев. В самом Храме соблюдались коронавирусные ограничения.
В отличие от прошлого года в церковь Воскресения Христова (Гроба Господня) верующих пустили. Правда, непосредственно в храме святыню получили только местные жители. Израиль начнет принимать иностранных граждан, причем только вакцинированных, лишь с середины мая. Тем не менее Благодатный огонь получили официальные представители других государств. Они же передадут святыню делегациям из своих стран.
В частности, святыню доставят к Пасхе и в ближайшие последующие дни в Сибирь и на Дальний Восток. Среди городов, в которые огонь отправится в первую очередь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Красноярск, Челябинск, Краснодар, Екатеринбург, Сыктывкар, Новосибирск, Кемерово, Мурманск, Саранск, Бийск, Ульяновск, Белгород, Воронеж, Нижний, Новгород, Архангельск, Казань, Иркутск, Киров, Калуга, Ярославль, Тверь.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют «чудом схождения Благодатного огня».