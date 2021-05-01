Церемония схождения Благодатного огня состоялась в Великую Субботу, 1 мая. В связи с пандемией коронавируса она прошла в Иерусалиме в условиях ограничений.

«В субботу на церемонии схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме в этом году участвовали 2,5 тыс. верующих, что значительно больше, чем в прошлом году, когда в храме в Великую Субботу находилось лишь ограниченное число священнослужителей, и церемония проходила за закрытыми дверями», – цитирует РИА «Новости» директора департамента мировых религий в МИД Израиля Шарон Регев.

В этом году православные паломники из-за рубежа в церемонии освящения огня не участвовали, так как границы Израиля с марта прошлого года остаются закрытыми для иностранцев. В самом Храме соблюдались коронавирусные ограничения.

В отличие от прошлого года в церковь Воскресения Христова (Гроба Господня) верующих пустили. Правда, непосредственно в храме святыню получили только местные жители. Израиль начнет принимать иностранных граждан, причем только вакцинированных, лишь с середины мая. Тем не менее Благодатный огонь получили официальные представители других государств. Они же передадут святыню делегациям из своих стран.

«Несмотря на то, что аэропорт (имени Бен Гуриона) до сих пор закрыт для иностранцев из-за ограничений по коронавирусу, этом году Израиль разрешил делегациям из 11 стран... получить святой огонь в Иерусалиме и доставить его домой. Эти страны – Кипр, Болгария, Белоруссия, Молдавия, Украина, Россия, Румыния, Греция, Грузия, Польша и Казахстан», – заявила директор департамента мировых религий в израильском МИД Шарон Регев.

Благодатный огонь получила и делегация Фонда Андрея Первозванного. Его доставят в Москву спецбортом и привезут на пасхальное патриаршее богослужение в храме Христа Спасителя . Кроме того, святыню развезут по 15 храмам Москвы. Все желающие могут забрать ее уже в субботу примерно с 20:30.

«Мы рады, что в этом году верующие в регионах смогут получить частичку Благодатного огня практически сразу после его доставки в Москву. Надеемся, что пасхальная весть из Иерусалима порадует наших граждан и поможет преодолеть временные трудности, с которыми Россия, как и весь мир, столкнулась в период пандемии», – отметил председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин.

В частности, святыню доставят к Пасхе и в ближайшие последующие дни в Сибирь и на Дальний Восток. Среди городов, в которые огонь отправится в первую очередь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Красноярск, Челябинск, Краснодар, Екатеринбург, Сыктывкар, Новосибирск, Кемерово, Мурманск, Саранск, Бийск, Ульяновск, Белгород, Воронеж, Нижний, Новгород, Архангельск, Казань, Иркутск, Киров, Калуга, Ярославль, Тверь.

Из некоторых регионов в Москву прибудут специальные чартерные рейсы, которые доставят Благодатный огонь на Пасхальное богослужение в столицы этих регионов. А в ряд регионов Благодатный огонь доставят регулярными рейсами авиакомпаний. В регионы, располагающиеся близко к Москве, Благодатный огонь доставляется автотранспортом. Информацию о храмах, в которые будет доставлен огонь, и в которых он в течение некоторого времени будет храниться, необходимо уточнять в епархиях Русской православной церкви