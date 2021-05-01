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Благодатный огонь появился в Храме Гроба Господня в Иерусалиме

Газета.Ruиещё 23
1 час назад
Благодатный огонь появился в храме Гроба Господня в Иерусалиме в субботу, 1 мая. Об этом сообщает РИА «Новости».
Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал святыню служителям Греческой Православной церкви и представителям других христианских конфессий, владеющих храмом.
В общей сложности Благодатный огонь получат представители 11 государств: Кипра, Болгарии, Белоруссии, Молдавии, Украины, России, Румынии, Греции, Грузии, Польши и Казахстана.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр — один из 12 учеников Спасителя, и считается святыней для верующих. Он ежегодно появляется в канун Православной Пасхи в Кувуклии в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Ранее сообщалось, что спецборт с делегацией Фонда Андрея Первозванного приземлился в израильском аэропорту Бен-Гурион, чтобы забрать и доставить в Москву Благодатный огонь.
В субботу, 1 мая, 15 московских храмов, в том числе Храм Христа Спасителя, получат святыню из Иерусалима.
В мире,Видео,РПЦ,Иерусалим,
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