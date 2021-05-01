Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр — один из 12 учеников Спасителя, и считается святыней для верующих. Он ежегодно появляется в канун Православной Пасхи в Кувуклии в храме Гроба Господня в Иерусалиме.