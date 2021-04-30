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Трагедия в Израиле: 44 погибших

Алиса Селезнёва
1 час назад
Не менее 44 человек погибли в результате обрушения трибуны и давки во время религиозного праздника Лаг ба-Омер в Израиле. Об этом пишет The Jerusalem Post.
Трагедия в Израиле: 44 погибших
Фото: ReutersReuters
По данным издания, трагедия произошла в районе горы Мерон на севере Израиля, где на традиционную всенощную молитву, зажжение костра, песни и танцы собрались тысячи верующих.
Обрушение трибуны привело к смерти не менее 44 верующих, при этом около 150 получили ранения. Из них шестеро в критическом состоянии, восемнадцать - в тяжелом, восемь в состоянии средней тяжести, отмечается в статье.
На место происшествия были стянуты силы полиции и армии, развернут полевой госпиталь. Для перевозки раненых задействованы шесть вертолетов. При этом тысячи людей пока не могут покинуть место трагедии из-за образовавшихся пробок. Связь в районе ЧП работает с перебоями.
«Рамблер» писал, что ранее в порту Бейрута прогремел мощный взрыв. В результате погибли более 200 человек, около 6000 получили ранения
В мире,Израиль,
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