Трагедия в Израиле: 44 погибших

Не менее 44 человек погибли в результате обрушения трибуны и давки во время религиозного праздника Лаг ба-Омер в Израиле . Об этом пишет The Jerusalem Post.

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По данным издания, трагедия произошла в районе горы Мерон на севере Израиля, где на традиционную всенощную молитву, зажжение костра, песни и танцы собрались тысячи верующих.

Обрушение трибуны привело к смерти не менее 44 верующих, при этом около 150 получили ранения. Из них шестеро в критическом состоянии, восемнадцать - в тяжелом, восемь в состоянии средней тяжести, отмечается в статье.

На место происшествия были стянуты силы полиции и армии, развернут полевой госпиталь. Для перевозки раненых задействованы шесть вертолетов. При этом тысячи людей пока не могут покинуть место трагедии из-за образовавшихся пробок. Связь в районе ЧП работает с перебоями.