В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В Германии назвали выигравшего от антироссийских санкций

Деловая газета "Взгляд"
15 минут назад
Депутат бундестага Вальдемар Гердт выразил уверенность, что возможное отключение России от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT и введение запрета на строительство и эксплуатацию «Северного потока – 2» не выгодны никому, кроме третьей стороны.
"Отключение SWIFT и запрет «Северного потока – 2» не выгодны никому". Депутат бундестага Вальдемар Гердт
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Отключение SWIFT и запрет «Северного потока – 2» не выгодны никому, кроме третьей стороны, которая хочет посеять хаос, разруху и голод», – заявил Гердт в беседе с телеканалом «360», не уточнив, кого он имеет в виду под «третьей стороной».
Депутат бундестага подчеркнул, что у Европарламента нет полномочий на остановку строительства российского трубопровода или отключение от SWIFT. Гердт также добавил, что в случае отказа от «Северного потока –2» Германии придется выплачивать 12 млрд евро штрафных санкций и срочно искать замену для покрытия энергетического дефицита, а это, по мнению парламентария, серьезно скажется на экономическом положении ФРГ.
Ранее Европарламент осудил прошедшие недавно российские военные учения у границ Украины, призвав ЕК отключить Россию от системы платежей SWIFT и отказаться от ее нефти и газа «в случае продолжения агрессии» на Украине.
В мире,Европарламент,Бундестаг,Россия,Германия,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители