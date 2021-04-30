Умоляющий полицейского не забирать кислородный баллон мужчина попал на видео

На кадрах видно, как мужчина падает на колени перед полицейскими, последние неумолимо забирают кислородный баллон, по сообщениям RT на русском, предназначавшиеся его больной матери. Судя по кадрам спасительный сосуд с кислородом, остался у полицейских, не смотря на горячие просьбы жителя индии.
Стоит отметить, что в стране уже несколько дней фиксируют рекорды по числу заболевших COVID-19, за последние сутки коронавирус подтвердили у 380 тыс. человек. Больницы страны переполнены, кислородные баллоны в дефиците, розничная продажа кислородного оборудования для немедицинских целей временно запрещена