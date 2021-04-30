Умоляющий полицейского не забирать кислородный баллон мужчина попал на видео

На кадрах видно, как мужчина падает на колени перед полицейскими, последние неумолимо забирают кислородный баллон, по сообщениям RT на русском, предназначавшиеся его больной матери. Судя по кадрам спасительный сосуд с кислородом, остался у полицейских, не смотря на горячие просьбы жителя индии.