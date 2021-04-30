Смерть темнокожего парня при задержании полицейскими попала на видео

На кадрах с нагрудной камеры можно увидеть, как 26-летнему Марио Гонсалесу несколько минут давят на спину, пока он не теряет сознание и не перестаёт дышать. После этого полицейские пытались спасти Гонсалеса. Непрямой массаж сердца, однако, ни к чему не привёл.