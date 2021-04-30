Смерть темнокожего парня при задержании полицейскими попала на видео

В городе Аламида, штат Калифорния, во время задержания полицейскими скончался темнокожий мужчина. Видео публикует «Life.ru».
На кадрах с нагрудной камеры можно увидеть, как 26-летнему Марио Гонсалесу несколько минут давят на спину, пока он не теряет сознание и не перестаёт дышать. После этого полицейские пытались спасти Гонсалеса. Непрямой массаж сердца, однако, ни к чему не привёл.
Стоит отметить, что мужчина привлёк внимание стражей порядка, поскольку стоял на улице с бутылкой алкоголя. Полицейские решили, что мужчина находится в нетрезвом состоянии. Офицеры повалили его и сильно прижали к земле локтями и коленями. Мужчина скончался. Полицейские были отстранены от службы на время следствия.