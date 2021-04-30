Биолог описала «особо злобный» мутировавший вариант COVID

Она объяснила, что двойная мутация может произойти двумя способами. «Первый — это просто по порядку образовалась одна, потом другая. Это стандартный вариант, достаточно медленный. Но есть и быстрый способ, когда в одну клетку попадают два вируса, обмениваются между собой кусочками РНК и, соответственно, мы получаем гибридный вариант сразу с двумя мутациями», — сказала биолог.

По мнению Барановой, индийский штамм «точно более инфекционен, чем его более стандартные собратья». В октябре 2020 года, когда «двойной мутант» только был описан, никто не думал, что он «захватит» Индию. Но уже в апреле Индийский консорциум по геномике SARS-CoV-2 доложил о заметном увеличении доли образцов с мутациями E484Q и L452R по сравнению с декабрем 2020 года в наиболее пострадавшем штате Махараштра.