Принц Гарри пожалел о скандальном интервью Опре

По словам Ларкомба, Гарри был «обижен и зол» на членов своей семьи из-за того, как они обращались с Меган Маркл, и использовал интервью Опре, чтобы выплеснуть эти чувства. Теперь он «сожалеет и смущен», считает королевский эксперт.