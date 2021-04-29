Принц Гарри
пожалел о скандальном интервью Опре Уинфри, уверен один из биографов британской королевской семьи Дункан Ларкомб, автор книги «Принц Гарри. Внутренняя история». Об этом пишет
Daily Mail.
По словам Ларкомба, Гарри был «обижен и зол» на членов своей семьи из-за того, как они обращались с Меган Маркл, и использовал интервью Опре, чтобы выплеснуть эти чувства. Теперь он «сожалеет и смущен», считает королевский эксперт.
Ларкомб назвал Гарри вспыльчивым и заявил, что принц имеет склонность действовать импульсивно.
«Гарри был явно обижен и рассержен общением Меган с членами королевской семьи - и использовал интервью, чтобы об этом рассказать. Но, вернувшись домой, я не сомневаюсь, что он был смущен и чувствовал себя неловко. Теперь он столкнулся с последствиями. Думаю, он пожалеет об этом интервью и, возможно, о своем решении покинуть королевскую семью», - заявил писатель.
Как сообщал «Рамблер», ранее принц Гарри и Меган Маркл дали откровенное интервью в эфире американского телеканала CBS. В беседе с Опрой Уинфри Маркл отметила, что испытывала давление и унижения со стороны родственников мужа, в частности, со стороны королевы. Кроме того, в период ее беременности родственники принца активно интересовались цветом кожи будущего ребенка.