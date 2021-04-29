Макрон объявил о введении «санитарного пропуска»

Макрон рассказал, что этот санитарный пропуск с 9 июня будет обязательным при определенных условиях — например, для иностранных туристов или тех, кто хочет отправиться в многолюдное место. Начиная с 30 июня, пропуск будет обязателен для всех участников мероприятий с участием более тысячи человек, например фестивалей. При этом Макрон заявил, что пропуск «не будет обязательным для доступа к местам повседневной жизни, таким как рестораны, театры и кинотеатры, или для похода в гости к друзьям. С другой стороны, в местах, где много народу, например как стадионы, фестивали, ярмарки или выставки, было бы абсурдно не использовать его».