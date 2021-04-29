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Макрон объявил о введении «санитарного пропуска»

ИА Regnum
1 час назад
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франции нужен санитарный пропуск, подробно рассказав о его создании и использовании. Об этом 29 апреля сообщает Le Parisien.
Макрон объявил о введении «санитарного пропуска»
Фото: EPAEPA
Санитарный пропуск, свидетельствующий о сделанной прививке от COVID-19 или отрицательном результате теста на коронавирус, начнет действовать во Франции с 9 июня. В настоящее время во Франции не существует санитарного пропуска, но обсуждения его необходимости продолжаются уже несколько месяцев. Планируется, что в данном пропуске будет отражено, что человек привит против COVID-19 или имеет отрицательный результат ПЦР-теста. Европейский Союз также работает над аналогичным санитарным сертификатом.
Макрон рассказал, что этот санитарный пропуск с 9 июня будет обязательным при определенных условиях — например, для иностранных туристов или тех, кто хочет отправиться в многолюдное место. Начиная с 30 июня, пропуск будет обязателен для всех участников мероприятий с участием более тысячи человек, например фестивалей. При этом Макрон заявил, что пропуск «не будет обязательным для доступа к местам повседневной жизни, таким как рестораны, театры и кинотеатры, или для похода в гости к друзьям. С другой стороны, в местах, где много народу, например как стадионы, фестивали, ярмарки или выставки, было бы абсурдно не использовать его».
Как сообщало ИА REGNUM, Макрон раскрыл план снятия карантина и представил график постепенного снятия ограничительных мер, составленный по 3-недельным фазам.
В мире,Эммануэль Макрон,ЕС,Le Parisien,Франция,
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