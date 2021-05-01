ВСУ обстреляли Донецк из минометов

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров
рассказал, что «резня» на Донбассе может случиться в случае внесения изменений в последовательность комплекса мер по урегулированию конфликта. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский
предложил взять под контроль эту территорию и только после этого провести выборы с амнистией и разобраться с особым статусом Донбасса. Лавров добавил, что контроль над границей должен быть самым последним шагом, когда эти территории будут иметь особый статус, прописанный в Конституции Украины, после проведения в Донбассе свободных выборов, признанных ОБСЕ
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