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Новый ляп Байдена: Лидер США запнулся в речи о России

Президент США Джо Байден оговорился в речи, посвященной России, и не смог выговорить слово «эскалация». Запись выступления опубликована телеканалом ABC News на YouTube.

«Я знаю, что это беспокоит многих из вас, но я очень ясно дал понять [президенту России Владимиру] Путину, что мы не стремимся к эск-экс-экс — прошу прощения — эскалации», — сказал политик, выступая в Конгрессе США.

"Мы этого не терпим": Кремль резко осадил Чехию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не станет терпеть то, что творят чехи, а также то, что к ним присоединяются болгары, прибалты и другие.

«Мы этого уже не терпим», — сообщил он.

Танки начали стягивать к границе Таджикистана

К границе Киргизии и Таджикистана, где ранее началась перестрелка между силовиками двух стран, начали стягивать военную технику.

На кадрах, снятых очевидцами, в частности, попали боевые машины пехоты (БМП), следующие к границе.

Это война: Слуцкий об угрозе отключения страны от SWIFT

26 апреля крупнейшая фракция Европейского парламента — Европейская народная партия (ЕПН) — предложила отключить Россию от SWIFT.

"Люди начнут уходить": Кремль предрек будущее доллара

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предрек доллару «потерю его роли», когда страны начнут сомневаться в его надежности.

Песков отметил, что доля доллара в торговых операциях России сокращается год от года, и другие страны мира тоже к этому придут.

МЧС ввел новые запреты в Подмосковье с мая

Особый противопожарный режим вводится с 1 мая на территории Московской области, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"С 1 мая на всей территории Московской области действует особый противопожарный режим", - сказали в пресс-службе.

Обвиняемой в смерти актера Марьянова вынесли приговор

WIKIMEDIA COMMONS

Против Богдановой было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека, и оставлении в опасности.

Цугцванг: Скандал с Россией на ЧМ по шашкам объяснили

Представитель организатора женского чемпионата мира по шашкам Яцек Павлицкий снял флаг России во время финала по требованию Всемирного антидопингового агентства

«В шашках есть такая позиция — цугцванг. Она означает, что хорошего хода нет... Это то, что у нас было вчера — цугцванг», — заявил Павлицкий.

Украинца удивили резкие перемены в Крыму

Житель Украины посетил Крым в первый раз с 2012 года и сильно удивился произошедшим переменам.

«Масштаб изменений меня поразил, я здесь уже почти 10 дней, за которые я успел объездить многие города. Первое, что бросается в глаза, - ремонт дорог, парков и скверов, потому что при Украине всего этого не было», - заявил жителяь Кривого Рога Андрей Красенко.

Синоптики предупредили москвичей о снеге в мае

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей Москвы не удивляться выпадению снега в мае.