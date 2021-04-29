Новый ляп Байдена: Лидер США запнулся в речи о России
Президент США Джо Байден
оговорился в речи, посвященной России, и не смог выговорить слово «эскалация». Запись выступления опубликована телеканалом ABC News на YouTube.
«Я знаю, что это беспокоит многих из вас, но я очень ясно дал понять [президенту России Владимиру] Путину, что мы не стремимся к эск-экс-экс — прошу прощения — эскалации», — сказал политик, выступая в Конгрессе США.
"Мы этого не терпим": Кремль резко осадил Чехию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
заявил, что Москва не станет терпеть то, что творят чехи, а также то, что к ним присоединяются болгары, прибалты и другие.
«Мы этого уже не терпим», — сообщил он.
Танки начали стягивать к границе Таджикистана
К границе Киргизии и Таджикистана, где ранее началась перестрелка между силовиками двух стран, начали стягивать военную технику.
На кадрах, снятых очевидцами, в частности, попали боевые машины пехоты (БМП), следующие к границе.
Это война: Слуцкий об угрозе отключения страны от SWIFT
26 апреля крупнейшая фракция Европейского парламента
— Европейская народная партия (ЕПН) — предложила отключить Россию от SWIFT.
"Люди начнут уходить": Кремль предрек будущее доллара
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предрек доллару «потерю его роли», когда страны начнут сомневаться в его надежности.
Песков отметил, что доля доллара в торговых операциях России сокращается год от года, и другие страны мира тоже к этому придут.
МЧС ввел новые запреты в Подмосковье с мая
Особый противопожарный режим вводится с 1 мая на территории Московской области, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.
"С 1 мая на всей территории Московской области действует особый противопожарный режим", - сказали в пресс-службе.
Обвиняемой в смерти актера Марьянова вынесли приговор
Суд приговорил директора реабилитационного центра «Феникс», где умер актер Дмитрий Марьянов
, Оксану Богданову
к трем годам условно, штрафу и выплате компенсации.
Против Богдановой было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека, и оставлении в опасности.
Цугцванг: Скандал с Россией на ЧМ по шашкам объяснили
«В шашках есть такая позиция — цугцванг. Она означает, что хорошего хода нет... Это то, что у нас было вчера — цугцванг», — заявил Павлицкий.
Украинца удивили резкие перемены в Крыму
Житель Украины посетил Крым в первый раз с 2012 года и сильно удивился произошедшим переменам.
«Масштаб изменений меня поразил, я здесь уже почти 10 дней, за которые я успел объездить многие города. Первое, что бросается в глаза, - ремонт дорог, парков и скверов, потому что при Украине всего этого не было», - заявил жителяь Кривого Рога Андрей Красенко.
Синоптики предупредили москвичей о снеге в мае
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд
призвал жителей Москвы не удивляться выпадению снега в мае.
"Не нужно удивляться тому, что будет снег в мае. Дело в том, что примерно в 40-45% случаев снег бывает", - сказал он.