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Пока вы не уснули: России грозит новая экономическая война

Елена Прошина
21 минуту назад
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Новый ляп Байдена: Лидер США запнулся в речи о России

Президент США Джо Байден оговорился в речи, посвященной России, и не смог выговорить слово «эскалация». Запись выступления опубликована телеканалом ABC News на YouTube.
«Я знаю, что это беспокоит многих из вас, но я очень ясно дал понять [президенту России Владимиру] Путину, что мы не стремимся к эск-экс-экс — прошу прощения — эскалации», — сказал политик, выступая в Конгрессе США.

"Мы этого не терпим": Кремль резко осадил Чехию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не станет терпеть то, что творят чехи, а также то, что к ним присоединяются болгары, прибалты и другие.
«Мы этого уже не терпим», — сообщил он.

Танки начали стягивать к границе Таджикистана

К границе Киргизии и Таджикистана, где ранее началась перестрелка между силовиками двух стран, начали стягивать военную технику.
На кадрах, снятых очевидцами, в частности, попали боевые машины пехоты (БМП), следующие к границе.

Это война: Слуцкий об угрозе отключения страны от SWIFT

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что если Россию отключат от платежной системы SWIFT, то появится угроза полноценной экономической войны.
26 апреля крупнейшая фракция Европейского парламента — Европейская народная партия (ЕПН) — предложила отключить Россию от SWIFT.

"Люди начнут уходить": Кремль предрек будущее доллара

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предрек доллару «потерю его роли», когда страны начнут сомневаться в его надежности.
Песков отметил, что доля доллара в торговых операциях России сокращается год от года, и другие страны мира тоже к этому придут.

МЧС ввел новые запреты в Подмосковье с мая

Особый противопожарный режим вводится с 1 мая на территории Московской области, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.
"С 1 мая на всей территории Московской области действует особый противопожарный режим", - сказали в пресс-службе.

Обвиняемой в смерти актера Марьянова вынесли приговор

WIKIMEDIA COMMONS
Суд приговорил директора реабилитационного центра «Феникс», где умер актер Дмитрий Марьянов, Оксану Богданову к трем годам условно, штрафу и выплате компенсации.
Против Богдановой было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека, и оставлении в опасности.

Цугцванг: Скандал с Россией на ЧМ по шашкам объяснили

Представитель организатора женского чемпионата мира по шашкам Яцек Павлицкий снял флаг России во время финала по требованию Всемирного антидопингового агентства.
«В шашках есть такая позиция — цугцванг. Она означает, что хорошего хода нет... Это то, что у нас было вчера — цугцванг», — заявил Павлицкий.

Украинца удивили резкие перемены в Крыму

Житель Украины посетил Крым в первый раз с 2012 года и сильно удивился произошедшим переменам.
«Масштаб изменений меня поразил, я здесь уже почти 10 дней, за которые я успел объездить многие города. Первое, что бросается в глаза, - ремонт дорог, парков и скверов, потому что при Украине всего этого не было», - заявил жителяь Кривого Рога Андрей Красенко.

Синоптики предупредили москвичей о снеге в мае

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей Москвы не удивляться выпадению снега в мае.
"Не нужно удивляться тому, что будет снег в мае. Дело в том, что примерно в 40-45% случаев снег бывает", - сказал он.
В мире,Оксана Богданова,Дмитрий Марьянов,Роман Вильфанд,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Леонид Слуцкий,Комитет госдумы по международным делам,Европарламент,Конгресс США,МЧС,Всемирное антидопинговое агентство,Reuters,телеканал АВС,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Россия,Соединенные Штаты,
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