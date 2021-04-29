Глава минюста Чехии Мария Бенешова заявила , что существует более двух версий взрыва на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Об этом она сказал в интервью изданию Novinky.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека. Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.

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Бенешова отметила, что она присутствовала на заседании чешского правительства, когда обсуждался инцидент во Врбетице.

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«У меня об этом мнение, весьма схожее с мнением президента (Милоша Земана). При этом я видела только сообщение контрразведки, к «живым» материалам расследования никто не имеет доступ. Я даже считаю, что существует еще одна (третья) возможная версия (расследования)», — сказала глава чешского минюста.

При этом она не смогла рассказать, что это за третья версия, сославшись на секретность.

Чешские власти рассматривают «лишь одну» версию взрывов в деревне Врбетица в 2014 году, которая заключается якобы в нападении российских агентов. Об этом 26 апреля заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш , передает Ceska Televize.

По словам главы правительства, он согласен с мнением вице-премьера республики Яна Гамачека о том, что за указанными событиями будто бы стоит разведывательное «подразделение 29 155». Бабиш подчеркнул, что власти опираются на информацию, предоставленную генпрокуратурой и контрразведкой Чехии.

Он отметил, что первоначально полиция изучала версию о неудачной манипуляции с оружием на складе. Глава правительства добавил, что именно о ней на днях напомнил чешский президент Милош Земан.

Причиной взрывов на военных складах в чешской Врбетице в 2014 году могло стать неосторожное обращение с боеприпасами или деятельность иностранных спецслужб. Такие версии назвал президент Чехии Милош Земан, его слова в воскресенье, 25 апреля, приводит RT в своем Telegram-канале.

По словам Земана, об этом свидетельствуют данные, содержащиеся в отчетах контрразведки. При этом он призвал дождаться результатов расследования инцидента, прежде чем делать окончательные выводы о его причинах.

О том, что Земан планирует выступить по телевидению с чрезвычайным обращением в связи с инцидентом в Врбетице, стало известно 24 апреля. Транслировать обращение политика планировали телеканалы Prima и CNN Prima News.

Происходящее сегодня вокруг взрывов во Врбетице - игра спецслужб, которая может иметь очень серьезные последствия для страны, заявил президент Чехии Милош Земан.

По его словам, если подозрения о якобы участии России в инциденте 16 октября 2014 года будет опровергнуто, значит речь идет о разведывательной игре, а это, в свою очередь, негативно отразится на политической жизни Чехии.

При этом, выступая с чрезвычайным телеобращением, Земан отметил, что в отчетах чешской контрразведки отсутствовали какие-либо доказательства присутствия "российских агентов" на складе боеприпасов. Более того, в течение последних 6 лет никогда не упоминалось даже подозрение в причастности двух иностранных агентов (россиян, которым приписывается причастность к инциденту, - прим. "РГ") к инциденту во Врбетице, и подобная версия появилась лишь в последние недели.

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"Могу констатировать, что в отчете Службы безопасности и информации отмечается - подчеркиваю, - что не существует доказательств и свидетельств, чтобы эти два агента находились во Врбетице", - подчеркнул Милош Земан во время своего телеобращения, добавив, что во время обследования второго склада перед произошедшим там взрывом также не было обнаружено каких-либо следов взрывного устройства.

В ситуации, когда все прогибаются под позицию США, Милош Земан высказался достаточно объективно. В Праге начали понимать, что, раздув на пустом месте международный скандал, сами попали в заведомо глупое положение, прокомментировал заявление президента Чехии председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

Ранее Президент Чехии Милош Земан заявил, что чешская контрразведка не обладает доказательствами, что сотрудники российского ГРУ находились в Врбетице во время взрывов в 2014 году.

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«Судя по всему, в Праге начали понимать, что, раздув на пустом месте международный скандал, пострадали, прежде всего, сами, попали в заведомо глупое положение», — написал Володин.

По его словам, чешские власти себя загнали в угол, поставили в неловкую ситуацию союзников, разрушили отношения, которые годами выстраивали дипломаты. А теперь вынуждены давать задний ход.

В результате, подытожил политик, чешская дипмиссия пала жертвой принятого Прагой под надуманным провокационным предлогом решения о высылке российских дипломатов,

«Ни одно уважающее себя государство так себя не ведет. Так может действовать только страна, которая не имеет собственной субъектности в ключевых вопросах», — подчеркнул спикер Госдумы.

Он отметил, что Чехия, отдавшая себя в услужение заокеанскому «хозяину», вынуждена безропотно выполнять чужие указания.

Ответные действия, по мнению спикера палаты, вызывают смех: «чехов поддержали словаки и «обиженные» прибалты».

«Надо отдать должное Милошу Земану, который в непростой ситуации, когда все прогибаются под позицию США, высказался достаточно объективно», — дал оценку заявлению Земана Володин.

В то же время руководство правительства Чехии, совершенно очевидно, заняло другую позицию, в угоду политической конъюнктуре и желая заработать дивиденды у своих хозяев.

Сильный политик признает свои ошибки. А есть ли такие в руководстве правительства Чехии, будет известно в ближайшее время, заключил Володин.

Глава российского МИД Сергей Лавров считает заявления чешских властей о ситуации во Врбетице «не очень вменяемыми и путанными». Об этом сообщает РИА Новости.

При этом он охарактеризовал как здравое заявление чешского лидера Милоша Земана о необходимости изучить все версии взрывов в этом городе, произошедших в 2014 году. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что президент республики «предложил всего-навсего продолжать изучать все версии того, что произошло семь лет назад на складе вооружений».

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То, что на это абсолютно здравое заявление последовала реакция, в том числе, по-моему, от руководства парламента, которое обвинило президента Земана, что он мешает расследованию, говорит только об одном — что кто-то, в том числе те, которые такие заявления делают, уже для себя всё решил и установил, что никаких других версий, кроме вины России, не существует, — сказал Лавров.

Одновременно с этим, напомнил глава российского МИД, руководство прокураторы Чехии говорит, что расследование продолжается.

Россия не хочет сжигать мосты в отношениях даже с оппонентами, но если они сами хотят этого, то должны готовиться к жёсткому ответу. Об этом президент Владимир Путин сказал, выступая с Посланием Федеральному Собранию.

Глава государства подчеркнул, что Россия хочет иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, в том числе и с теми, с кем отношения у Москвы в последнее время, «мягко говоря, не складываются».

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«Мы не хотим сжигать мосты, но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен взорвать эти мосты, то должны знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жёстким», — сказал Владимир Путин.

По его словам, организаторы любых провокаций против интересов России пожалеют о сделанном. Глава государства также заявил, что красную черту в отношениях с другими странами Москва будет определять сама в каждом конкретном случае.

Путин отметил, что недружественные акции в отношении Москвы не прекращаются - некоторые страны даже превратили это в «новый вид спорта». Россия в ответ ведет себя сдержанно и скромно, «часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство», сказал он.