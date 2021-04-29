«Пограничные инциденты не перерастут в войну, но конфликты между представителями этих народов среди мигрантов в России возможны», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Алексей Малашенко , комментируя конфликт на баткенском участке границы Киргизии Таджикистана , в результате которого есть раненые.

Рамблер

«Баткенский район – самый острый участок на границе между Таджикистаном и Киргизией. Дело в том, что каждый считает этот кусок земли своим. Когда таджики начинают работать на территории, которая им не принадлежит, и осваивать ее, это вызывает раздражение киргизов», – отметил руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.

Эксперт обратил внимание на неурегулированность ситуации в этом районе.

«Баткен всегда был непростым районом для Киргизии. Там живет не тот народ, который можно утихомирить. Сегодня ситуация на небольшой части границы урегулирована, но сама граница очень длинная, – пояснил собеседник. – Кроме того, там идет наркотрафик, который контролируется не местными таджиками или киргизами, а мафией».

Также на этой территории есть не только этнические, но и финансово-хозяйственные проблемы, однако в полноценную войну между двумя странами этот конфликт не перерастет.

«В противном случае в него вмешается Россия. Она заинтересована в том, чтобы не поддерживая никого, быть посредником. Поэтому столкновения, в том числе с применением военной силы, как были, так и будут. Но воевать по-крупному там некому», – считает эксперт.

Говоря о возможности переноса конфликта между мигрантами в Москву и другие города России, Малашенко отметил, что раньше таких проблем не было.

«Но по мере формирования этнических общин, в том числе в Москве, подобные конфликты возможны. Общины сейчас формируются не только мусульманами или просто выходцами из Центральной Азии, а именно по этническому признаку. Вот этот тренд на этнизацию миграции может привести к будущим конфликтам», – полагает эксперт.

Напомним, в среду произошел конфликт на баткенском участке границы двух стран из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. Противостояние переросло в закидывание камнями, пострадал один человек. Ночью конфликт обострился, со стороны местных жителей Таджикистана началась стрельба, были ранены четверо киргизстанцев. Как отметили в погранведомстве Киргизии, со стороны киргизстанцев оружие не применялось.

Вооруженное столкновение между военнослужащими Киргизии и Таджикистана началось в четверг на границе двух стран. Об этом сообщила Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности.

"В местности Головной Баткенского района Баткенской области (Киргизия) ситуация обострилась. Таджикская сторона намеренно спровоцировала конфликт на кыргызско-таджикском участке государственной границы и продолжает обострять обстановку. Началась перестрелка между войсковыми подразделениями сторон. По предварительным данным, таджикская сторона устанавливает позиции минометных расчетов", - говорится в сообщении.

Сотрудники силовых структур Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку на границе двух стран в четверг, 29 апреля, четыре человека были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главы Баткенской области Киргизии Маруфхана Тулаева.

По его словам, в настоящее время перестрелка продолжается.

Тулаев утверждает, что таджикская сторона открыла огонь первой, после чего киргизские силовики открыли ответный огонь. Он отметил, что на месте врачи Скорой помощи оказывают пострадавшим первую медицинскую помощь и отправляют в ближайшие медучреждения.

В сентябре 2019 года сообщалось, что в ходе перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана были повреждены кыргызский пограничный пост Максат и временный пограничный пост Сай в Лейлекском районе Баткенской области. Тогда сообщалось о восьми пострадавших, среди них оказался один подросток 2005 года рождения.

Киргизия обвинила военнослужащих Таджикистана в использовании пулеметов и минометов в ходе конфликта на границе двух государств. Об этом сообщила пресс-служба киргизского Госкомитета национальной безопасности, передает ТАСС.

«Подразделения спецназа МВД и погранвойск Таджикистана провели массированный обстрел водозабора «Головной» из минометов, пулеметов и автоматов», — говорится в заявлении.

На границе Киргизии и Таджикистана в среду, 28 апреля, между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной», который таджикская сторона считает своей территорией, киргизская — спорной.

В ночь на четверг, 29 апреля, по сообщению Пограничной службы Киргизии, ситуация ухудшилась и сейчас является «напряженной». В Киргизии по данному факту начато досудебное расследование.

Четыре гражданина Киргизии пострадали в результате конфликта на киргизско-таджикском участке границы. Об этом сообщили 29 апреля в пресс-службе полномочного представителя правительства Киргизии в Баткенской области.

Двое пострадавших госпитализированы в больницу Самаркандека, один человек отправлен на амбулаторное лечение, еще один пострадавший остается в тяжелом состоянии после огнестрельного ранения.

Отмечается, что в настоящее время полномочный представитель правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев продолжает переговоры с коллегой из Согдийской области Таджикистана Раджоббоем Ахмадзодой.

В аппарате постпреда сообщили, что граждане обеих стран не расходятся. Власти Киргизии создали штаб по ситуации на границе с Таджикистаном.

После инцидента на границе в трех айыльных аймаках (сельских округах): Ак-Сай, Ак-Татыр и Самаркандек введен режим чрезвычайной ситуации.

УВД Баткенской области Киргизии возбудило уголовное дело после стычки на киргизско-таджикской границе, сообщили 29 апреля в пресс-службе ведомства.

«По приграничному конфликту, произошедшему накануне на водозаборе «Головной», возбуждено уголовное дело по статье «Массовые беспорядки», — говорится в сообщении.

Пограничная служба Госкомитета национальной безопасности Киргизии , в свою очередь, сообщила, что инцидент спровоцировала таджикистанская сторона. «Инцидент был спровоцирован гражданами Таджикистана», — говорится в распространённом заявлении.

История вопроса

Сюжет, описывающий взаимодействие между двумя странами Туркестана.

Таджикистан превосходит Киргизию по количеству населения. Уровень развития экономик обеих стран примерно равен. Страны разделяет граница протяженностью около 900 км. Киргизия входит в ЕАЭС , Таджикистан – нет. Помимо обычных товаров через территорию Таджикистана в Киргизию и далее транзитом в Россию везут наркотики из Афганистана. Из Киргизии в Таджикистан контрабандой поступают ГСМ.

« Торговые взаимоотношения у нас хромают, нет динамики. Если в 2014 году объемы взаимного товарооборота были на уровне 40 млн долларов, то с тех пор цифры не особо изменились. У обеих стран нет совместного крупного бизнеса, взаимных инвестиций. Есть только торговля, да и то в основном посредством сотрудничества приграничных районов», - бывший зампосла Киргизии в Таджикистане.