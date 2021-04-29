Огонь по людям: конфликт на границе Таджикистана

По данным ГКНБ, в 14.00 пограничные войска и спецназ Таджикистана «начали массированный обстрел, в том числе из минометов, пулеметов и автоматов, водозабора «Головной», расположенный в селе Кок-Таш Баткенского района».
В ведомстве подчеркнули, что на месте находится глава Пограничной службы ГКНБ КР Уларбек Шаршеев, который «принимает меры по локализации вооруженного приграничного конфликта».
В свою очередь Таджикистан заявил, что военнослужащие Киргизии открыли огонь по таджикским пограничникам, пишет
ТАСС.
«29 апреля 2021 года, в 13:05 на участке водораспределительного пункта «Головной», находящегося в верховьях реки Исфара, военнослужащие Киргизской Республики открыли огонь по военнослужащим Пограничных войск Республики Таджикистан», - цитирует издание заявление Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана.
В заявлении подчеркивается, что Душанбе расценивает действия киргизской стороны как нарушение двусторонних соглашений.
Ситуация на границе обострилась 28 апреля. По версии киргизской стороны, граждане Таджикистана начали грузить щебень с берега реки Ак-Суу в 3-4 метрах от условной линии госграницы, а затем решили установить камеры видеонаблюдения на столбах ЛЭП у спорного «Головного водораздела» в Баткенском районе. С обеих сторон собрались около 100-150 человек, они начали забрасывать друг друга камнями. Вечером ситуация стабилизировалась, однако утром, так как камеры не были демонтированы, вновь обострилась, пишет
«Спутник Кыргызстан».
При этом в Центре общественных связей Госкомитета нацбезопасности Таджикистана РИА Новости сообщили, что граждане Киргизии начали забрасывать камнями мирных жителей кишлака Сомониён джамоата Чоркух, в результате чего семь человек получили ранения различной степени тяжести. А сегодня, по данным ведомства, два жителя кишлака получили огнестрельное ранения.
«Рамблер» писал об обострении в прошлом году ситуации в Нагорном Карабахе. В сентябре Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле своих позиций и сообщили об ответных обстрелах. В октябре страны дважды достигали соглашения о прекращении огня, после чего обвиняли друг друга в его нарушении. В ноябре президенты Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе, размещении в регионе российских миротворцев и передаче Азербайджану Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов.