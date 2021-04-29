Огонь по людям: конфликт на границе Таджикистана

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По данным ГКНБ, в 14.00 пограничные войска и спецназ Таджикистана «начали массированный обстрел, в том числе из минометов, пулеметов и автоматов, водозабора «Головной», расположенный в селе Кок-Таш Баткенского района».

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В ведомстве подчеркнули, что на месте находится глава Пограничной службы ГКНБ КР Уларбек Шаршеев, который «принимает меры по локализации вооруженного приграничного конфликта».

В свою очередь Таджикистан заявил, что военнослужащие Киргизии открыли огонь по таджикским пограничникам, пишет ТАСС.

«29 апреля 2021 года, в 13:05 на участке водораспределительного пункта «Головной», находящегося в верховьях реки Исфара, военнослужащие Киргизской Республики открыли огонь по военнослужащим Пограничных войск Республики Таджикистан», - цитирует издание заявление Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана.

В заявлении подчеркивается, что Душанбе расценивает действия киргизской стороны как нарушение двусторонних соглашений.

Ситуация на границе обострилась 28 апреля. По версии киргизской стороны, граждане Таджикистана начали грузить щебень с берега реки Ак-Суу в 3-4 метрах от условной линии госграницы, а затем решили установить камеры видеонаблюдения на столбах ЛЭП у спорного «Головного водораздела» в Баткенском районе. С обеих сторон собрались около 100-150 человек, они начали забрасывать друг друга камнями. Вечером ситуация стабилизировалась, однако утром, так как камеры не были демонтированы, вновь обострилась, пишет «Спутник Кыргызстан».

При этом в Центре общественных связей Госкомитета нацбезопасности Таджикистана РИА Новости сообщили, что граждане Киргизии начали забрасывать камнями мирных жителей кишлака Сомониён джамоата Чоркух, в результате чего семь человек получили ранения различной степени тяжести. А сегодня, по данным ведомства, два жителя кишлака получили огнестрельное ранения.