Несколько человек пострадали в результате перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана. Видео вооруженного столкновения появилось в Сети. На записи слышны выстрелы, и видно, как у склона горы бегут люди.
Ранее информационное агентство «ТАСС» сообщало, что во время произошедшего 28 апреля инцидента на границе между двумя странами ранения получили четыре жителя Киргизии, о семи пострадавших заявила таджикская сторона.
Ситуация в районе водораспределительного пункта «Головной» обострилась в ночь на четверг. Его оба государства считают спорной территорией.