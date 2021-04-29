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Появилось видео перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана

Алевтина Жаркова
36 минут назад
Несколько человек пострадали в результате перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана. Видео вооруженного столкновения появилось в Сети. На записи слышны выстрелы, и видно, как у склона горы бегут люди.
Ранее информационное агентство «ТАСС» сообщало, что во время произошедшего 28 апреля инцидента на границе между двумя странами ранения получили четыре жителя Киргизии, о семи пострадавших заявила таджикская сторона.
Ситуация в районе водораспределительного пункта «Головной» обострилась в ночь на четверг. Его оба государства считают спорной территорией.
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